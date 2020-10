Süße Überraschung als Dank für unermüdlichen Einsatz

Zu Schoko und Wein sagt kaum jemand nein. Dementsprechend groß war die Freude der Beschenkten in der ElectronicPartner-Zentrale, wobei die Präsente hier vermutlich aber trotzdem nur eine Nebenrolle spielten. Vielmehr dürften es wohl eher das nette Dankesschreiben sein, dass die Mitarbeiter so manche Mühen während der Corona-Zeit vergessen lässt.

Liebes EP:-Team,

die Corona-Krise hat uns in den vergangenen Monaten vor herausfordernde Zeiten gestellt. Das Verkaufsteam von Electro Treff bedankt sich bei euch an dieser Stelle ganz besonders für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten.

Viel Erfolg für das restliche Jahr und das Wichtigste: Bleibts g´sund!

Lambert Pail, Geschäftsführer EP:Electro Treff,

Auf die nette Geste angesprochen betont Pail nochmals seine Wertschätzung der Arbeit der Kooperation gegenüber: „Auch in der gesellschaftlich und wirtschaftlich schwierigen Situation der Corona-Krise haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ElectronicPartner-Zentrale ihr Bestes gegeben, sie haben mich und mein Team ausgezeichnet betreut. Egal, welches Anliegen wir hatten, das Team von ElectronicPartner ist uns ausgesprochen bemüht zur Seite gestanden, und wir alle wissen dieses Engagement zu schätzen. Die persönliche Betreuung steht bei ElectronicPartner ganz groß im Vordergrund, es gibt uns ein gutes Gefühl zu wissen, dass hier immer jemand für uns da ist und keines unserer Anliegen zu groß ist. Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit wollen wir uns bei dem gesamten ElectronicPartner-Team bedanken und freuen uns auf eine weitere großartige Zusammenarbeit. Für ElectronicPartner-Chef Michael Hofer eine Selbstverständlichkeit: „Wir werden auch weiterhin unser Bestes geben und sämtlichen Mitgliedern zur Seite stehen - auch in herausfordernden Zeiten.“