Santander-Gruppe unter den 25 besten Arbeitgebern weltweit

Die Santander-Gruppe zählt zum zweiten Mal in Folge zu den 25 besten Arbeitgebern der Welt. Die Bank wurde aus mehr als 10.000 Organisationen in 92 Ländern ausgewählt, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herausragendes, durch Fairness und Gleichberechtigung geprägtes, Arbeitsumfeld bieten.

Die Auszeichnung ist ein Beleg für den eingeschlagenen „Way of Work“, eine einfache, persönliche und faire Organisation aufzubauen. Laut einer weltweiten Mitarbeiterumfrage ist das Engagement in den Teams der Santander-Gruppe seit Beginn des kulturellen Transformationsprozesses im Jahr 2014 um neun Prozentpunkte gestiegen. Heute arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Santander in einem flexibleren Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion im Fokus stehen. Dabei werden sie nicht nur danach beurteilt was sie tun, sondern auch wie sie es tun.

Alexandra Brandao, Global Head of Human Resources der Santander-Gruppe: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, da sie unseren Weg als verantwortungsbewusste Bank bestätigt. Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen Tag für Tag zum Erfolg zu verhelfen. Unsere Kultur und unsere Werte – einfach, persönlich und fair – helfen uns dabei.“

Die Santander-Gruppe wurde heuer bereits vom internationalen Finanzmagazin Euromoney als weltbeste Bank für Vielfalt und Inklusion ausgezeichnet. Das Finanzinstitut hat eine Reihe von Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion umgesetzt, darunter die Einführung eines globalen Mindeststandards für Elternurlaub in allen Santander-Märkten. Darüber hinaus hat sich die Bank das Ziel gesetzt, im Vorstand einen Frauenanteil von 40 bis 60 Prozent im kommenden Jahr zu erreichen. In den letzten beiden Jahren belegte die Santander-Gruppe den ersten Platz im Bloomberg Gender Equality Index.

„World’s Best Workplaces“

Die Liste der „World’s Best Workplaces“ wird jährlich vom internationalen Institut Great Place to Work ermittelt. Um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren, muss ein Unternehmen in fünf oder mehr nationalen „Best Workplaces“-Rankings vertreten sein sowie weltweit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, von denen mindestens 40 Prozent außerhalb des Heimatlandes des Unternehmens arbeiten.