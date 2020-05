Neuer Chef bei Signify DACH: Roger Karner kehrt wieder zurück

Mit 1. Juli wird Roger Karner (49) neuer Geschäftsführer von Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz und übernimmt damit die Leitung eines der größten Märkte des Unternehmens. Bereits von 2012 bis 2017 hatte Karner die Funktion des DACH-Chefs inne, bevor er in die USA berufen wurde.

Karner folgt auf Karsten Vierke (47), der seine Karriere innerhalb von Signify in einer globalen Funktion fortsetzen und zukünftig als Global Head of Integrated Communications für die Fortführung und Weiterentwicklung der globalen Kommunikationsstrategie verantwortlich sein wird. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Maria Letizia Mariani, Mitglied des Signify Management Boards, Head of Strategy & Marketing sowie Division Leader Conventional Products.

Mit dem gebürtigen Österreicher übernimmt ein Manager mit internationalem Hintergrund und langjähriger Konzernerfahrung die Verantwortung für die DACH-Organisation. Vor seinem Eintritt bei Philips im Jahr 2012 als DACH Market Leader für Lighting arbeitete Karner bei Moeller Electric und Schneider Electric in Österreich, Frankreich und der Schweiz. Die Erfahrungen, die er in den vergangenen drei Jahren im dynamischen Marktumfeld in den USA sammeln konnte, werden nun dem DACH-Markt zugutekommen. Karner wird in diesem für das Unternehmen strategisch wichtigsten Wachstumsmarkt seine langjährige internationale Erfahrung im Produkt- und Lösungsgeschäft sowie in der digitalen Transformation der Lichtbranche einbringen.

„Ich freue mich sehr nach drei spannenden Jahren in den USA in meinen Heimatmarkt zurückzukehren“, so Karner. „Wir haben uns in den letzten Jahren weiterentwickelt: der Markt, Signify und ich persönlich – umso mehr freue ich mich auf die Herausforderungen die vor uns liegen, unsere Position als Innovationsführer weiter auszubauen und die Verbreitung intelligenter Lichtsysteme in diesem wichtigen Markt noch stärker voranzutreiben.“

Vierke startete seine erfolgreiche Karriere beim niederländischen Lichtkonzern im Jahr 2000. Nach verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen, war er u.a. als Marketing Manager in Dubai sowie als Market Leader in der Ukraine tätig und verfügt über fundierte internationale Managementerfahrung. In seiner Rolle als CEO für den DACH-Markt trieb er über drei Jahre lang erfolgreich die Transformation des Unternehmens voran und gestaltete vor allem das Geschäft mit digitalen Lichtlösungen neu.

„Ich freue mich auf die Herausforderungen, die mich in meiner neuen Position erwarten und darauf die Unternehmensstrategie auf einem globalen Level mitgestalten zu können. Meine bisherigen Aufgaben wieder an Roger zu übergeben freut mich besonders, denn ich weiß, dass das Team und der gesamte DACH-Markt bei ihm in den besten Händen sind. Ich wünsche Roger für die Zukunft alles Gute!“, so Vierke.