Moderne Shopbeleuchtung von Ledvance setzt Waren perfekt in Szene

Die Herausforderungen bei der Lichtplanung von Verkaufsräumen sind extrem vielfältig, komplex und in jedem Geschäft anders. Mit den individuellen Lichtlösungen für Shops von Ledvance wird das Einkaufen zum Erlebnis für alle. Vom kleinen Ladengeschäft bis zum großen Supermarkt, von der Fassade über das Schaufenster bis zum Verkaufsraum – die Beleuchtungslösungen verwandeln durch eine hervorragende Farbwiedergabe und hohe Lichtausbeute Verkaufsräume in ansprechende Erlebniswelten und präsentieren Waren aller Art optimal. Zudem machen Energieeffizienz, einfache Installation und geringer Wartungsaufwand die Lichtlösungen für Ladenbesitzer, Planer und Installateure besonders attraktiv.

Von der Inszenierung bestimmter Produkte durch Akzentbeleuchtung bis zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Flächen und Regalen: Die Produktfamilie der Stromschienen-Strahler (Tracklight Spot) deckt nahezu alle Anforderungen und Einsatzszenarien für die Ladenbeleuchtung ab. Die Tracklight Spot und die Tracklight Spot Compact sind schwenkbar und drehbar, so dass ihr Lichtkegel nahezu jedes Objekt im Raum erreicht und optimal präsentiert. Die Tracklight Spot Zoom Dim ist zusätzlich mit einem mechanischen Zoomobjektiv ausgestattet und ermöglicht eine noch gezieltere Produkt-Ausleuchtung. Deshalb sind sie insbesondere für Schaufenster geeignet ist. Ein weiteres Merkmal der Tracklight Spot Zoom Dim ist, dass sie direkt an der Leuchte selbst dimmbar ist. Dank eines hohen Farbwiedergabeindex (CRI) erzeugt sie lebendige Farben und präsentiert Produkte und Waren im besten Licht. Gemäß der neuen LEDVANCE-Designsprache SCALE sind Form und Erscheinung der Leuchten zugleich edel und minimalistisch und lassen sich perfekt in das Shop-Ambiente integrieren, ohne unnötig die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Attraktives Licht für Supermärkte und Discounter

Das exklusive Leuchten-Design SCALE findet sich auch beim Ledvance-Tragschienensystem TruSys wieder. Die TruSys-Leuchten mit ihrem hochwertigen Gehäuse aus leichtgewichtigem, eloxiertem Aluminium ermöglichen eine homogene Beleuchtung von Waren und Gängen für große Verkaufsflächen, wie sie in Supermärkten oder bei Discountern zu finden sind. Sie werden wahlweise direkt an die Decke montiert oder abgependelt. Die Befestigungsklammern für die Aufhängung sind in die Tragschienen versenkt, so dass sie von außen kaum sichtbar sind. Das wiederum trägt zu dem klaren, schnörkellosen Erscheinungsbild bei. Für eine optimale Ausleuchtung der Waren in Shops sind vier Varianten mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln verfügbar.

Lebensmittel im richtigen Licht mit der SubstiTUBE Food

Die Osram SubstiTUBE Food ist ein weiteres Highlight und sorgt für eine besonders frische und appetitliche Präsentation von Lebensmitteln – durch die zusätzliche Splitterschutzfolie kann die SubstiTUBE Food auch in sensiblen Bereichen eingesetzt werden und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Supermärkten, Bäckereien oder fleischverabeitenden Betrieben. Die LED-Röhre ist aus Vollglas und kann sich deshalb nicht durchbiegen. Konventionelle Leuchtstofflampen lassen sich mit der SubstiTUBE Food einfach, schnell und ohne Umverdrahtung des KVG austauschen. Ladenbesitzer profitieren von einer Energieeinsparung von bis zu 60 Prozent gegenüber herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen am KVG.