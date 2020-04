Klaus-Nachfolger: Brendan Lenane neuer CMO bei Red Zac

Brendan Lenane stammt aus London, wo er an der Middlesex University seinen MBA abschloss. Neben dem kollaborativen Studium mit der Lloyd’s Academy und der Harvard Business School durchlief Lenane einige internationale Unternehmen im In- und Ausland, wo er viel Erfahrung in den Bereichen strategische Unternehmensberatung, Marketing und Vertrieb sammelte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen international erfahrenen innovativen Querdenker, Teamplayer und nachhaltig orientierten Unternehmer an Bord geholt haben“, meint Red Zac-Vorstand Peter Osel. Nach einer Einarbeitungsphase soll der Aufsichtsrat kommenden September den neuen CMO zum zweiten Vorstand neben Peter Osel bestellen.

Lenane, der über zahlreiche Hobbies wie Sport und Musik verfügt, freut sich ebenfalls: „Ich freue mich schon auf die Herausforderung, mehr als 200 inhabergeführte Stores mit 60.000 Quadratmetern und rund 3.000 Mitarbeitern zu unterstützen, weiterzuentwickeln und mit ihnen gemeinsam unsere Ziele zu erreichen."