Jeder Kunde zählt: Intelligente Videolösung überwacht Kundenanzahl im Geschäft

Sämtliche Geschäfte sind wieder offen – mit einer kleinen Einschränkung: Es darf sich lediglich ein Kunde pro 10 Quadratmetern Fläche aufhalten. Dies lückenlos sicherzustellen, erfordert von Ladenbesitzern viel Aufwand und Ressourcen-Einsatz. Eine effiziente technische Lösung hierfür, und somit einen wertvollen Bestandteil eines umfassenden Schutz- und Hygienekonzepts, bietet ABUS zusammen mit dem Partner AxxonSoft: ein System, das mittels intelligenter Videoüberwachung zuverlässig ermittelt, wie viele Personen sich gerade im Geschäft aufhalten.

Darauf basierend zeigt ein Monitor im Eingangsbereich anhand eines Ampelsystems dem sich nähernden Kunden, ob er den Laden in diesem Moment betreten darf – oder ob die maximale Kundendichte in der Filiale bereits erreicht ist. Sollten mehrere Eingänge vorhanden sein, so lassen sie sich problemlos alle mit einem System verwalten. Darüber hinaus kann auch die automatische Schließung der Schiebetür veranlasst werden, sobald die maximal erlaubte Anzahl an Personen im Laden erreicht ist. Zusätzlich informiert die Software mittels eines automatischen Alarms die Verantwortlichen über Schlangenbildung vor dem Laden, welche es zu vermeiden gilt.

Die technische Lösung besteht lediglich aus zweierlei Komponenten: eine oder mehrere ABUS-Überwachungskameras, die ein- und austretende Personen zählen, und eine AxxonSoft-Software-Lizenz. Das ABUS-Kamerasortiment bietet je nach individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ein breites und vielseitiges Produktspektrum.

Eine Investition nicht nur für die Krise

Individuelle Kunden- und Marktanalyse, Optimierung von Betriebsabläufen, Steigerung von Kundenzufriedenheit und Umsatz – und natürlich die Aufklärung von Ladendiebstahl oder Vandalismus: ABUS-Videoüberwachung verbunden mit Axxon Next oder Axxon Intellect bietet über die besonderen Ansprüche in der aktuellen Corona-Krise hinaus viele Vorteile für den Einzelhandel. „Der Einsatz von ABUS-Kameras in Kombination mit Axxonsoft-Software ist eine Möglichkeit sein Geschäft auch über die Corona-Krise hinaus zukunftsfit zu machen und den Einsatz von moderner Technik für vielfältige Anwendungen zu nutzen“, so Roland Huber, Geschäftsführer von ABUS Austria.