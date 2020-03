Gorenje: „Der Fachhandel ist Teil unserer Familie“

„Gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig sich gegenseitig zu unterstützen und als verlässlicher Partner füreinander da zu sein. Wir alle stehen vor einer großen Herausforderung und wenn es auch nur ein kleiner Beitrag in dieser Gesamtsituation ist, aber wir möchten unsere Kunden unterstützen. Denn gemeinsam sind wir stärker“, erklärt Michael Grafoner.

70 Tage Zahlungsziel

In sieben Jahrzehnten habe sich Gorenje zu einer Marke entwickelt, die zu einem einfacheren, unkomplizierteren und angenehmeren Alltag beiträgt. In diesen herausfordernden Zeiten möchte Gorenje den Markenclaim nochmals unterstreichen und den Kunden aus dem Elektro- und Möbelfachhandel ein Stück Einfachheit als Dankeschön für ihre Treue zurückgeben: 70 Tage Zahlungsziel auf alle Bestellungen ab heute. Das bedeutet, Kunden aus dem Elektro- und Möbelfachhandel erhalten auf alle Bestellungen, die im Zeitraum vom 18. März bis 30. April 2020 aufgegeben werden, automatisch 70 Tage Zahlungsziel. „Wir hoffen, dadurch unseren Kunden etwas die Last von den Schultern nehmen zu können“, so Grafoner.

Voll lieferfähig

Der Betrieb bei Gorenje selbst bleibt weiterhin aufrecht. Alle Lieferungen werden wie geplant durchgeführt und Bestellungen können wie gewohnt getätigt werden. Einzig und allein der direkte Ersatzteilverkauf vor Ort wurde eingestellt zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden. Gorenje hat zudem rechtzeitig reagiert und das Lager gut gefüllt und kann daher uneingeschränkt liefern.