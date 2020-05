„Frisch gestrichen“: ProBusiness launcht neue Website

„Es war einfach Zeit für ein komplett neues Design, für neue Funktionen und neue Features, um die Nutzung unserer Website so komfortabel und informativ wie möglich zu gestalten“, sagt Berthold Niehoff, Vorsitzender von ProBusiness. Vorrangiges Ziel war es, einer klar fokussierten Zielgruppe einen noch größeren Mehrwert zu bieten. „Wir haben dabei schnell erkannt, dass wir unseren wichtigsten Partner-Content noch präsenter aufbereiten müssen. Mit unseren neuen, aufmerksamkeitsstarken Einstiegsseiten in den CI-Farben von ProBusiness, großen Bildern und Call-to-Actions führen wir unsere Nutzer ab sofort auf der Überholspur, also schnell und zielgerichtet, zu den Inhalten unserer Premium-Marken und zu ihren Produkten - von Neuheiten und Innovationen bis hin zu Klassikern oder exklusiven Sonderserien.“

Alles auf einen Klick

Der unschlagbare Vorteil für den Einkäufer: Unter der Adresse www.probusinessaktuell.de findet er auf einen Klick alle relevanten Informationen der 18 Firmen. Damit offeriert ProBusiness eine digitale, aufmerksamkeitsstarke Roadshow für die Einkäufer im Handel, die sich jederzeit von daheim und unterwegs aufrufen lässt. „Die Planungen für unsere neue Website liefen schon seit Ende vergangenen Jahres, haben also mit der Corona-Krise nichts zu tun“, betont Niehoff. Und dennoch: Die Wucht des E-Business, die in den vergangenen Wochen durch Industrie und Handel fegte, ist nach Niehoffs Überzeugung keine temporäre Erscheinung: „So gesehen kommt unsere neue Website genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine der Folgen der gegenwärtigen Krisenlage wird ja sein, dass die Digitalisierung im Fachhandel wie in der Industrie einen neuen Stellenwert bekommt.“

Die Website www.probusiness-aktuell.de punktet insbesondere durch ihre Klarheit, die schnell zu den Inhalten führt. Mit dem Fokus auf die drei Themen-Schwerpunkte „Produkt-Highlights“, „Partner-Infos“ sowie „Messen & Termine“ informiert ProBusiness den Handel über alles, was er zu den neuesten Markenprodukten wissen muss, inklusive Marketing- und PoS-Aktionen. „Wir sind stolz darauf, unseren Premium-Hersteller eine schöne, zeitgemäße Bühne und Plattform für ihre Produkte zu bieten und freuen uns jetzt natürlich auch auf das Feedback unserer Besucher“, so Niehoff.

Die „Produkt-Highlights“

Meist geklickter Menüpunkt ist „Produkte & News“. Hier präsentieren die Premium-Partner ihre Produkt-Heros. Nur folgerichtig, dass dieser Menüpunkt ab sofort „Produkt-Highlights“ heißt. Platz ist hier aber auch für alle relevanten News der Unternehmen zu Marketings-Aktionen und PoS-Initiativen. „Bei uns bekommen die Einkäufer des Handels zu einem Produkt alle nötigen Informationen ohne Umwege auf einen Klick“, freut sich Niehoff. „Damit gehen wir bei ProBusiness mit der Zeit. Ein Großteil der Informationsbeschaffung wie der Kommunikation im Handel läuft heute online. Das hat sich seit Mitte März noch einmal massiv verstärkt. Da ist ein moderner Auftritt mit zielführenden Suchfunktionen für den Handel und seine Einkäufer einfach unverzichtbar. Unsere Mitglieder bieten auf der ProBusiness-Website alles auf einen Blick - und das stets topaktuell.“