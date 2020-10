Es „Würth“ mehr: Erweiterung auf 57 Standorte

Während andere Geschäfte schließen, erweitert Würth: Mit einem top modernen Geschäftslokal im kürzlich neu eröffneten ATC-Businesspark-Nord steht seit Mitte September ein zweiter Würth Shop in St. Pölten für Gewerbetreibende zur Verfügung. Insgesamt sind es in Österreich nun 57 an der Zahl.