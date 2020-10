Die Conrad Convention im November

Um trotz Corona den direkten Draht zum Kunden zu verstärken, bringt Conrad Electronic die wichtigsten Themen der Elektronikbranche Mitte November auf digitalem Weg zu seinen Kunden, und zwar auf convention.conrad.com. Eingeladen sind Elektronikinteressierte aus ganz Europa und dementsprechend wird das komplette Programm auf Englisch absolviert: Experten fokussieren drei Tage lang in Keynotes und Podiumsdiskussionen die neuesten Trends aus der Welt der Elektronik, beleuchten Herausforderungen und Chancen im Corona-Jahr 2020 und wagen einen Blick in die Zukunft. Umrahmt werden diese Talk-Formate von Podcasts und interaktiven Workshops.

„Ziel unserer Convention ist es, Vertreterinnen und Vertretern der Elektronikbranche kompetente Antworten auf genau die Fragen zu liefern, die ihnen aktuell auf den Nägeln brennen“, beschreibt Ralf Bühler, CSO B2B bei Conrad Electronic das Konzept. Dafür wird jeden Tag ein eigenes Themengebiet beleuchtet: Digitalisierung an Tag 1, Sourcing an Tag 2 und Products an Tag 3. Und natürlich geht es im Zuge dessen auch um einfache, schnelle und umfassende Beschaffung, die mit der Conrad Sourcing Platform und ihren speziellen Services von OCI bis API perfekt auf die Bedürfnisse der B2B Kunden zugeschnitten ist.

Aktuelle Branchen- und Produkt-Trends

Einblicke in die Messtechnik-Branche und aktuelle Trends dürfen da natürlich nicht fehlen: Unter anderem erwartet die Convention-Teilnehmende der Launch des ersten Hand-Oszilloskops sowie eines neuen Gerätetesters von Voltcraft. Und nicht nur Produktmanager und externe Experten plaudern an den drei Tagen aus dem Nähkästchen: Führende Conrad Köpfe berichten von Digitalisierung und Plattformökonomie und beleuchten sowohl die Vorteile des Conrad Marketplace für Partner als auch die Möglichkeit der IoT-Plattform Conrad Connect für Unternehmen. Und damit es auch in den Pausen kurzweilig bleibt gibt es on top schnelle Rezepte und Kochtipps für die Homeoffice-Kantine und Entspannungsübungen fürs Kurz-Yoga im Büro.