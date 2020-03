De’Longhi Group spendet 3 Mio. Euro für den Kampf gegen Covid-19

Zwei Millionen davon stellt der Präsident des Aufsichtsrates, Giuseppe de´Longhi, der von der Corona-Krise extrem schwer getroffenen Region Veneto zur Verfügung. Damit sollen weitere Maßnahmen und Hilfsmittel finanziert. Eine weitere Million Euro erhält das inzwischen völlig überlastete Ca´Foncello Krankenhaus in Treviso.

„Wir sind uns der Verantwortung für unsere Mitmenschen in dieser Krisenregion bewusst und erachten es als selbstverständlich, dass wir auch seitens der Industrie einen solidarischen Beitrag leisten. Das Unternehmen und meine Familie sind mit dieser Region engstens verbunden und die Bewohner sind auf nur jede erdenkliche Hilfe angewiesen“, so Giuseppe de´Longhi.

Dieses Engagement freut auch DeLonghi Österreich-Chef Michael Frank: „Es erfüllt mich mit Stolz in und für ein Unternehmen tätig zu sein, das in einer derartigen Krise neben all den wirtschaftlichen Herausforderungen gesellschaftliche Verantwortung zeigt.“