Die unsichtbaren Soundsysteme von WHD bringen schon lange Möbel, Badezimmerspiegel und Badewannen zum Klingen. Dies funktioniert über zwei Oberflächen-Schallwandler (Exciter), die an das ausgewählte Material angebracht werden sowie einen Bluetooth-Receiver, über den die Musik via Smartphone oder Tablet gestreamt wird. Evolution eines Erfolgsmodell: Mit dem BTR 203 bringt WHD nun eine kleinere Version des erfolgreichen BTR 405 auf den Markt.

Optimale Soundlösung auf kleinstem Raum

Die neue Ausführung ist deutlich kleiner und damit optimal für noch mehr Anwendungsfälle. Das Set ist einfach anzubringen und geeignet zum Nachrüsten oder dem Einbau ab Werk: Unter Küchen-Arbeitsplatten, in Badezimmerspiegeln, in sämtlichen Schränken, Möbeln oder sogar in Booten. Mit dem unsichtbaren Soundsystem wird wertvoller Platz gespart, da die Technik komplett auf herkömmliche Lautsprecher verzichten kann. Stattdessen wird die Sitzecke, der Schrank, die Küchenzeile zum Klangobjekt mit sattem, raumfüllenden Sound.

Einfacher Einbau

Das Set besteht aus einem Bluetooth-Receiver und 2 Excitern und kommt als Set mit allen nötigen Kabeln, Anschluss-Teilen und Netzteil. Das unsichtbare Soundsystem BTR 203 ist flacher als der Vorgänger und eigntet sich so noch für deutlich mehr Einbausituationen. Der Einbau erfolgt optimalerweise in Hohlräumen, wie Fächern, Schränken, geschlossenen Ablagen oder dem Badezimmerspiegel. Über das Positionierungs-Tool von WHD findet sich problemlos die optimale Stelle auf der jeweiligen Fläche, an der die beiden Exciter angebracht werden können. Der Receiver wird in eine Steckdose gesteckt oder direkt an die Elektrik angeschlossen. Im Lieferumfang sind bis auf Zollstock und Schraubenzieher alle für den Einbau notwendigen Utensilien vorhanden. Um Musik auf das unsichtbare Soundsystem zu streamen ist keine zusätzliche App nötig, es kann einfach die Lieblings-App auf Smartphone oder Tablet genutzt werden.