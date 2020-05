Ceconomy schreibt Riesenverluste und eckt bei seinen Lieferanten an

Im Vorjahr stand zu dieser Zeit noch ein Gewinn von 20 Mio. Euro in den Büchern der Großfläche. Zum fehlenden Umsatz durch die geschlossenen Geschäften musste Ceconomy auch auf seine Beteiligung an der französischen Handelskette Fnac Darty rund 268 Mio. Euro abschreiben.

Abgesehen von der beantragten (und inzwischen bewilligten) Staatshilfe will Media-Saturn nun auch seine Lieferanten zur Kasse bitten. Abgesehen davon, dass man diese bereits um Zahlungsaufschübe bat, will man sie nun auch an den Kosten des „Wiederhochfahrens“ beteiligen. Wie die deutsche Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet, fordere Media-Saturn von vielen Herstellern nun ein Prozent des Netto-Umsatzes des Jahres 2019 als „Beitrag zur Wiederöffnung“. Diese neue Regelung könne ab September greifen, heißt es im entsprechenden LZ-Bericht. Und das kommt bei den Lieferanten nicht wirklich gut an, die das Vorgehen in der LZ als „wenig partnerschaftlich“ bezeichnen. Die Krise treffe ja schließlich nicht nur die Händler. Entsprechend nichtssagend und abenteuerlich klingt daher auch die Rechtfertigung eines Media-Saturn-Sprechers: „Wir wollen gemeinsam mit unseren Lieferanten einen erfolgreichen Wiederanlauf unserer Märkte sicherstellen.“

Die Krise als Chance?

Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann ortet in der Krise derweil auch eine große Chance. Er rechnet durch Corona mit einer Beschleunigung der Marktkonsolidierung und will die Gelegenheit nutzen, Marktanteile zu erobern. Will heißen: Düttmann rechnet wohl damit, dass Wettbewerber, die nicht von Staatskrediten oder „partnerschaftlichen Beiträgen“ seiner Lieferanten am Leben erhalten werden, in den nächsten Monaten wohl wegfallen werden.