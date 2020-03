BIM Wirth: „Die Republik braucht jetzt uns Elektrotechniker. Darum schaut auf euch und eure Mitarbeiter“

Aufgrund der Morgen startenden Ausgangsbeschränkungen komme es zu weiteren Einschränkungen für den betrieblichen Alltag. Abgesehen von den bereits am Freitag kommunizierten Ratschlägen (Innendienst nach Möglichkeit im Home Office, Schließung des Handels usw.) dürfen Arbeitnehmer im Außendienst (Facharbeiter) nun nur noch dringende Aufträge ausführen. Das gelte insbesondere für Notfalldienste, die den störungsfreien Betrieb von elektrischen Anlagen als kritischer Infrastruktur gewährleisten sollen.

„Im Hinblick auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter obliegt es den Unternehmen eigenverantwortlich zu entscheiden, ob künftig auch bereits getätigte Aufträge von Arbeitnehmern im Außendienst im Alleingang ausgeführt werden“, schreibt die Innung.

„Als Bundesinnungsmeister rate ich Euch aber, den Betrieb auf das Mindeste einzustellen. Arbeiten, welche aufschiebbar sind, gehören verschoben. Bitte organisiert eure Mitarbeiter in Störungsdiensten, welche derzeit wirklich gefragt sind. Die Stromversorgung ist das Um und Auf, gerade in Tagen wie diesen, und da braucht die Republik uns Elektrotechniker und -innen“, appelliert Wirth eindringlich an seine Mitglieder.

Wichtig sei es allerdings, die Auftraggeber darüber zu informieren, dass die Baustelle nicht fristgerecht fertiggestellt werden kann. In Kürze wird auf der Homepage der Bundesinnung auch ein Formular für die Anspruchsanmeldung auf Vertragsanpassung im Fall der Unmöglichkeit zur Leistungserbringung bzw. -erfüllung für Elektrotechniker zur Verfügung gestellt.

+++

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin seit mehreren Tagen für Euch im Dauereinsatz und kann Euch sagen, dass die Bauunternehmen die von uns bekanntgegebene Vorgangsweise teilen. Unser Wichtigstes Hab und Gut sind unsere Mitarbeiter und genau auf die müssen wir nun achten und sie schützen!

Wir halten als Team Österreich zusammen und werden diesen Virus und gemeinsam bekämpfen und besiegen. In diesem Sinn schaut auf Eure Mitarbeiter, Eure Familie und Euch selbst.

Und bleibt mir ja gesund!

Euer

Andreas Wirth

Bundesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

+++

Infos zu steuerlichen Sonderregelungen & Maßnahmen

Das Bundesministerium für Finanzen hat inzwischen Sofortmaßnahmen zu Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen sowie zur Abgabeneinhebung für 2020 bekannt gegeben. Damit sollen Liquiditätsengpässen vermieden und Zahlungsverzögerungen vorgebeugt werden.

Auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat ein Maßnahmenpaket für Dienstgeber zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung und Regelung der Beitragszahlungen auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen der SVS richten sich wiederum an Unternehmen, die direkt oder indirekt durch Erkrankung und Quarantäne oder mit massiven Geschäftseinbußen und Zahlungsschwierigkeiten betroffen sind.

Die Formulare zur Anmeldung von Kurzarbeit werden ab 16.3.2020 auf der Homepage vom AMS, wie auch nähere Information dazu verfügbar sein: https://www.ams.at/organisation/formulare