7.000 Quadratmeter Photovoltaik am Dach

Mit einer Fläche von 7.000 Quadratmeter Indach-PV hat die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG bei der Bedachung eines Parkhauses in Vilsbiburg Maßstäbe gesetzt. Das Parkhaus ist die bis dato größte Fläche mit Indach-PV in Deutschland. Das Besondere: Es handelt sich hier um keine klassische PV-Anlage auf dem Dach (Aufdach-PV), sondern um eine Indach-Lösung. Die in die Dachhaut integrierten PV-Module produzieren Solarstrom und bilden gleichzeitig auch die Dachhaut. Eine intelligente Lösung im Dachbereich, auf die Hörmann seit Jahren setzt, weil sie höchstfunktional und dazu noch architektonisch ansprechend ist.

4200 Glasmodule

Insgesamt wurden 4200 Glas-Glas-Module als Dachhaut verbaut. Die Vorteile dieser PV-Dachlösung liegen klar auf der Hand: Strom, Ästhetik und Tageslicht. Mit Hilfe der Sonne wird natürlich Strom erzeugt. Diese Indach-Photovoltaikanlage hat eine Leistung von 1,3 Megawatt. Der Strom wird zum Betrieb des Parkhauses und zur Eigenstromversorgung genutzt. Direkt unter den PV-Modulen befinden sich nach dem Endausbau bis zu 350 Ladepunkte für E-Autos.

Hingucker am Parkdeck

Durch den Einfall des Tageslichtes entsteht durch das Lichtspiel ein Hingucker auf dem oberen Parkdeck: Eine Art Schachbrettmuster auf der Parkfläche. Auf diese Weise wird PV für die Nutzer des Parkhauses sichtbar und ihnen bewusst, dass hier nachhaltig Strom erzeugt wird. Durch den entstehenden Lichteinfall ist es möglich zusätzlich zu den Parkflächen auch architektonisch ansprechend Verkehrsflächen zu überdachen. Die Winterdienste entfallen, ein Witterungsschutz für Pkw und dessen Halter entsteht und die zusätzliche überdachte Fläche wirkt sich positiv auf die Leistung der Anlage aus. All das macht transparentes Indach-PV zu einer Lösung, die bei Überdachungen von Parkhäusern und Parkplätzen, aber auch von Tankstellen oder Lagerflächen, einsetzbar ist.