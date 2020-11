Zwei neue Profis bei De Longhi

Gernot Siebenbäck übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Marketing der Marke De Longhi. Er berichtet direkt an Marketing Direktorin Marisa-Mercedes Moser. Gernot Siebenbäck absolvierte sein Masterstudium an der FH Wiener Neustadt und verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing. Die vergangenen Jahre war er bei FCA Austria tätig, wo er vielfältige Kommunikationsaufgaben erfolgreich realisieren konnte.

Online-Marketing-Spezialistin

Nina Reinecker verstärkt das Team der De Longhi-Kenwood GmbH Österreich. Sie agiert als Online Marketing Spezialistin für die Marken De Longhi, Kenwood und Braun Household. Nina Reinecker sammelte bereits während ihres Studiums praktische Erfahrung im Online-Marketing. In Kürze wird sie ihr Masterstudium in eCommerce an der FH Wiener Neustadt beenden.