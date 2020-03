Zum Start der PV-Förderung gibt’s einen kleinen Wermutstropfen

Am 11. März startet die bundesweit verfügbare Investförderung für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher. In diesem Jahr stehen mit 24 Mio. Euro deutlich mehr Fördermittel als im vergangenen Jahr (neun Mio. Euro) zur Verfügung. Weitere 12 Mio. Euro und damit doppelt so viel wie 2019 werden für Stromspeicher zur Verfügung gestellt. Eine Kleinanlagenförderung gibt es aber nach wie vor nicht.