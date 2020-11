Zattoo auf Panasonic-Fernsehern verfügbar

Die App des Streaming-Anbieters Zattoo ermöglicht nun auch den Nutzern in Österreich Zugang zum vielfältigen Angebot. Seit 10. November können Panasonic Kunden auch in Österreich die Zattoo-App auf vielen Panasonic-Fernsehern ab dem Modelljahr 2017 nutzen. Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo ermöglicht in Österreich den Empfang von über 60 Sendern. Panasonic Kunden können das Ultimate-Abo von Zattoo zwei Monate lang gratis testen.

Panasonic baut kontinuierlich aus

Der Empfang ist völlig unabhängig von Kabel- oder Satelliten-Anschlüssen und bietet somit vollste Flexibilität. Mit den Zattoo Abo-Modellen Premium und Ultimate schauen die Österreicher ihr Fernsehen live oder zeitversetzt – egal wann und egal wo. „Wir bauen unsere Panasonic Smart-TV-Plattform kontinuierlich aus“, erklärt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic. „Mit Zattoo haben wir bereits einen erfolgreichen Launch in Deutschland und der Schweiz hinlegen können. Nun freuen wir uns, dieses Angebot auch auf die Kunden in Österreich ausweiten und neue vielseitige Streamingdienste ermöglichen zu können.“