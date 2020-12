Wiener Handel erfüllt Weihnachtswünsche

„So vielfältig die Wünsche der Kinder zu Weihnachten, so vielfältig und breit ist auch das Angebot im Wiener Handel. Da hat es sich gut ergeben, dass die Briefe ans Christkind heuer genau dort gelandet sind. Der Wiener Handel sorgt jetzt dafür, dass alle kleinen Bewohnerinnen und Bewohner vom SOS-Kinderdorf Wien zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllt bekommen“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien bei der Scheckübergabe.

Spendenhöhe: 15.000 Euro

Insgesamt spendete der Wiener Handel einen Scheck in der Spendenhöhe von 15.000 Euro. Aus dem Lebensmittelhandel erhielt jedes Kind ein Sackerl mit Äpfeln, Mandarinen und Erdnüssen. Der Spielwarenhandel unterstützte mit bunten Malstiften und Spielen. Der Markthandel organisierte einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Handelsobfrau Margarete Gumprecht: „Der Wiener Handel freut sich darauf, die Wünsche der Kinder ans Christkind zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf ist uns ein Herzensanliegen und wir sind sehr stolz darauf, einen Beitrag zu leisten. Ein großes Dankeschön an alle Gremien und Funktionäre der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien, die sich zahlreich beteiligt haben.“ Erwin Roßmann, SOS-Kinderdorfleiter in Wien, schließt sich dem Dank an: „Geschenke gehören zu Weihnachten dazu und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Das ist wunderschön zu Weihnachten. Wir bedanken uns im Namen der Kinder herzlich für die Unterstützung.“