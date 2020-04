Wertgarantie-Webinar: Melden Sie sich an!

Die ersten der sogenannten „Webinare“ von Wertgarantie gingen bereits erfolgreich über die Bühne, daher geht es auch gleich weiter mit den nächsten Online-Seminaren. Regionalleiter Klaus Witting legt den Fachhändlern diesen Austausch sehr ans Herz: „Wir möchten euch in dieser herausfordernden Zeit mit Infos und Ideen unterstützen. Des Weiteren haben wir vielleicht den einen oder anderen Tipp für die Garantievermarktung über das Telefon, welcher für euch interessant sein könnte.“

Die Teilnahme an den Webinaren ist denkbar einfach: Sie finden einerseits via der Plattform „Zoom“ statt – einfach auf den Link klicken genügt. Am Smartphone kann man sich via Zoom-App und der angegebenen Meeting-Nummer einwählen. Alternativ kann man sich über den Link https://wertgarantie-akademie.com/mod/booking/view.php?id=305 mit der Wertgarantie-Aktivpartner-Nr. und dem erstmaligen Kennwort changeme anmelden.

Die Termine:

Lernen Sie unsere Prozesse der Antragseingabe über das Fachhändlerportal kennen:

Mittwoch, 01.04.2020: - 10:00 Uhr

https://zoom.us/j/196723717

Zoom Meeting ID: 196 723 717



Erhalten Sie Infos und Tips zum Thema „ Verkaufen bei geschlossenen Geschäften“.

Donnerstag, 02.04.2020: - 11:00 Uhr

Meldet euch einfach unter https://wertgarantie-akademie.com/mod/booking/view.php?id=305 mit eurer Aktivpartner-Nr. und dem erstmaligen Kennwort changeme an und erfahrt im Webinar, wie ihr die momentane Krise meistern könnt.



Lernen Sie unsere Prozesse zur Schadensabwicklung über das Fachhändlerportal sowie Mobilfunk Schaden Abwicklung über das „WERTGARANTIE TITAN Portal“ kennen:

Donnerstag, 02.04.2020: - 14:00 Uhr

https://zoom.us/j/196723717

Zoom Meeting ID: 196 723 717



Lassen Sie sich von unseren Tipps & Tricks zum Verkauf über Telefon inspirieren:

Donnerstag, 02.04.2020: - 16:00 Uhr

https://zoom.us/j/572832361

Zoom Meeting ID: 572 832 361



Freitag, 03.04.2020: - 13:00 Uhr Meldet euch einfach unter https://wertgarantie-akademie.com/mod/booking/view.php?id=305 mit eurer Aktivpartner-Nr. und dem erstmaligen Kennwort changeme an und erfahrt im Webinar, wie ihr die momentane Krise meistern könnt.

Kontakt bei Fragen: akademie@wertgarantie.com - (bitte Aktivpartner-Nr. angeben)



Lernen Sie unsere Produkte wie Garantieschutz und Komplettschutz kennen

Freitag, 03.04.2020: - 10:00 Uhr

https://zoom.us/j/7499287639

Zoom Meeting ID: 749 928 7639

