Wertgarantie erfüllt Weihnachtswünsche

Seit Jahren erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wertgarantie Group zur Weihnachtszeit Herzenswünsche von Kindern: Sie pflücken einen gebastelten Brief vom „Wunschbaum“, der ab Mitte November den Eingangsbereich des Unternehmens am Aegi in Hannover schmückt. Die Aktion wurde in diesem Jahr digital organisiert.