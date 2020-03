Wertgarantie-Akademie: Jetzt online trainieren!

„So können sich alle Partner und deren Mitarbeiter in diesem digitalen Trainingscamp für die Zeit nach der Corona-Krise vorbereiten und direkt zur Wiedereröffnung der derzeit geschlossenen Geschäfte durchstarten“, beschreibt Roland Hofer, Wertgarantie-Vertriebsleiter in Österreich, die Initiative des Versicherungsdienstleisters. „Im Fokus der Akademie steht der neue Komplettschutz 2020.“

Online-Kompetenz von Komplettschutz erwerben

Mit Produktschulungen zum neuen Komplettschutz, den Wertgarantie zeitnah in Österreich einführen wird, sowie Abschlusstests für den Wissenscheck sorgt die Akademie für den Wissensfortschritt in Österreich. In Deutschland hat sich die Wertgarantie-Online-Akademie bereits erfolgreich etabliert. So haben mittlerweile mehr als 9.700 Nutzer über 17.000 Online-Schulungen in der Akademie mit Erfolg abgeschlossen.

Künftig werden auch regelmäßige Folgeschulungen zum Beispiel bei Aktualisierung oder Erweiterung der Schulungsmodule zur Verfügung stehen. Diese werden auch bei Produkt- oder Prozessanpassungen durchgeführt. Inkludiert sind dabei Prozessschulungen, die unter anderem beinhalten, wie die Schadensabwicklung funktioniert. Die Akademie kann mit jedem stationären oder mobilen Gerät mit Internetbrowser verwendet werden. Auch eine passende App ist verfügbar.

Die Schulungen in der Wertgarantie-Akademie sollen die tägliche Arbeit unterstützen und erleichtern. Der Kurs zum Komplettschutz startet mit der Vermittlung von Produktwissen, behandelt dann den Mehrfachgeräteschutz, zeigt Beispiele für Schadensursachen auf und beschäftigt sich mit der Antragserfassung. Zudem kann der Absolvent sein neu erworbenes Wissen in einem Abschlussquiz testen und so sein persönliches Zertifikat erwerben.

„Nutzen Sie jetzt die Zeit"

Roland Hofer erklärt: „Wissensvermittlung ist wichtig und muss Spaß machen, um auch nachhaltig zu sein. Entsprechend haben wir die Wertgarantie-Akademie nun auch auf Österreich zugeschnitten“. Und Hofer hat noch einen aktuellen Appell parat: „Solange Sie die Geschäfte schließen müssen: Nutzen Sie die Zeit, qualifizieren Sie sich und Ihre Mitarbeiter, damit Sie mit der Vermarktung des neuen Wertgarantie-Komplettschutzes 2020 direkt nach Wiedereröffnung loslegen können.“ Registrieren können sich die Partner über das Fachhandelsportal oder direkt über https://wertgarantie-akademie.com.