So umweltverträglich wie möglich, aber mit Top-Performance und höchstem Bedienkomfort: Dies ist der Maßstab, wenn Miele neue Waschmaschinen und Trockner entwickelt. So entstehen Innovationen wie das hocheffiziente Waschverfahren PowerWash oder das Dosiersystem TwinDos. Jetzt bietet das Unternehmen diese und weitere „Best of“-Features zu besonders attraktiven Preisen an – inklusive Vernetzungsoption für noch mehr Kundennutzen.

Automatische Dosierung

Bei den Waschmaschinen bietet Miele mit ModernLife zwei Modelle zur Wahl. Ein Novum in der preisgünstigen Einstiegsklasse: Das einzigartige Flüssigwaschmittelsystem TwinDos, das je nach Art der Wäsche zum passenden Zeitpunkt und im richtigen Verhältnis automatisch dosiert – für höchsten Komfort und bis zu 30 Prozent Waschmitteleinsparung gegenüber manueller Dosierung (bestätigt vom Öko-Institut). Das zweite Aktionsgerät verbindet das schnelle und ökologisch vorbildliche Waschverfahren PowerWash mit 1.600 Schleudertouren, und auch dies mit einem spürbaren Preisvorteil. Aufgrund der Programmoption QuickPowerWash werden bis zu vier Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten tadellos sauber („Waschwirkung A“). Beide Geräte fassen acht Kilogramm Wäsche und erreichen Energieeffizienzklasse A+++.

Bei beiden Aktionsmodellen ist auch das Wäschenachlegen kein Problem. Mit dem Programm AddLoad können vergessene Teil durch die reguläre Tür bis kurz vor Programmende hinzugefügt werden – oder auch wieder herausgenommen werden, sollte sich etwa ein buntes Teil unter die weiße Wäsche gemischt haben. Da dies durch die reguläre Tür geschieht, funktioniert das auch bei größeren Kleidungsstücken.

Zwei smarte Aktionstrockner

Passend zu den Waschmaschinen gibt es zwei Trocknermodelle. Beide bieten acht Kilogramm Beladungskapazität – und bewährte Ausstattungsmerkmale wie die Restfeuchtesensierung PerfectDry, die EcoDry-Technologie mit wartungsfreiem Wärmetauscher– und natürlich die patentierte Miele Schontrommel als Inbegriff sanfter Wäschepflege. Auch neu in dieser Preisklasse: Beide Geräte sind mit der eleganten Sichtfenstertür für einen direkten Blick in die Trommel ausgestattet. Je nach Modell gibt es Energieeffizienzklasse A+++ und ein Paket zur Geräuschdämmung auf besonders leise 64 dB.

Wash2Dry

Das „Sahnehäubchen“ in Sachen Alltagskomfort bietet indes die neue Funktion Wash2Dry, die bei den Aktionstrocknern erstmals zum Einsatz kommt. Hier meldet die Waschmaschine dem Trockner das gerade verwendete Waschprogramm, und der Trockner wählt automatisch das dazu passende Trockenprogramm. Die gewaschene Wäsche braucht also nur noch umgeladen, der Trockner eingeschaltet und Wash2Dry angewählt zu werden. So werden Textilien immer passend getrocknet – egal ob Jeans oder Oberhemd. Weitere Trockner mit Wash2Dry für das reguläre Programm folgen noch in diesem Jahr. Wash2Dry funktioniert natürlich mit den Waschmaschinen aus der Aktion ModernLife, aber auch mit allen anderen vernetzungsfähigen Modellen der aktuellen Miele-Baureihe W1.