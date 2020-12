Vor 50 Jahren: LCD-Technik erstmals patentiert

Bevor die LCD-Technik vor 50 Jahren erstmals patentiert wurde, hatten die Chemiker Martin Schadt und Wolfgang Helfrich entdeckt, dass bestimmte flüssige Stoffe von elektrischen Feldern beeinflusst Kristalle bilden. Die Kristalle wiederum haben eine polarisierende Wirkung auf durchdringendes Licht. Dies war die Basis für Displays mit flüssigen Kristallen, bekannt unter LCD, Liquid Crystal Display.

Den ersten Einsatz im Massenmarkt erlebten LC-Displays in Armbanduhren und Taschenrechnern. Mit Beginn der 2000er Jahre kamen erste TV-Geräte mit flachen Displays auf LC-Basis auf den Markt. In der 40 Zoll Bildschirm-Klasse (102 cm), der damals größten erhältlichen Kategorie, standen 2002 noch im Durchschnitt knapp 10.000 Euro auf dem Preisschild.

Der Durchbruch der LCD-Geräte im TV-Markt startete in Deutschland ab 2005. In diesem Jahr wurde erstmals die Millionenmarke mit mehr als 1,2 Mio. verkauften LCD-TVs geknackt. Der Markterfolg war rasant, denn der Traum vom Fernsehgerät an der Wand war mit den flachen LC-Displays endlich realisierbar. Zudem erreichte die neue Bildschirmtechnologie schnell Größenklassen, die mit Bildröhren nie erreichbar waren. Folgerichtig lösten die flachen Fernsehgeräte die herkömmlichen Röhrengeräte im Markt ab. 2006, im Jahr der Fußball-WM in Deutschland, wurden bereits mehr als 2,5 Mio. LCD-TVs verkauft. 2010 waren es schon 8,3 Mio. und 2012 wurde mit mehr als neun Mio. Stück der Höhepunkt erreicht. Mit einer prognostizierten Stückzahl von rund 6,5 Mio. für das laufende Jahr wird die Marke von 100 Mio. LCD-Fernsehern in Deutschland noch 2020 übertroffen werden.

Die flache Bauweise ist nicht der einzige Vorteil der LC-Displays. So haben sich die TV-Geräte technisch beeindruckend weiterentwickelt. Von HD über UHD bis hin zu 8k reicht inzwischen die Bildauflösung. Bis zu faszinierenden 90 Zoll erstreckt sich mittlerweile die Bildgröße – was einer Bilddiagonale von mehr als zwei Metern (229 cm) entspricht. Mit ihrer smarten Ausstattung sind die aktuellen TV-Geräte zudem wahre Alleskönner. Sie eröffnen neben dem Programmangebot des linearen Fernsehens auch die Welt des Streaming-TVs und der Mediatheken. Zusätzlich erschließen sie auch einen Zugang für Smart Home-Anwendungen.

Die Geschichte des LCDs ist zweifellos eine beeindruckende Erfolgsstory – die sich jedoch nicht unendlich fortschreiben lässt. Mittlerweile erwachsen den Displays ernstzunehmende Konkurrenten: OLED-Displays auf Basis organischer Leuchtdioden und Displays, die klassische LEDs verwenden. Beide haben den Vorteil von selbstleuchtenden Pixeln und können daher beispielsweise schwarze Bildanteile tatsächlich schwarz darstellen – was im Gegenzug für eine höchst brillante Farbwiedergabe sorgt. Während LED-TVs noch sehr teuer in der Herstellung sind und daher mittelfristig eher professionellen Anwendungen vorbehalten bleiben werden, wächst der OLED-Markt kontinuierlich und sorgt so dafür, dass die Technologie aufgrund größerer Stückzahlen immer günstiger wird. Bis allerdings die enormen LCD-Stückzahlen – und die damit verbundenen Preisvorteile – erreicht werden, wird es nach Experteneinschätzung noch einige Zeit dauern. So rechnet die gfu für das Jahr 2020 mit mehr als 400.000 verkaufter OLED-TVs, womit Ende 2020 in Deutschland gut eine Mio. OLED-TVs (seit deren Marktstart 2014) verkauft wurden.