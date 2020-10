Vollgas: Größte WMF TV-Kampagne aller Zeiten

Unter dem Motto „Schöne Weihnachten beginnen bei WMF“ erfolgt fünf Wochen lang eine gezielte Kundenansprache über alle kommunikativen Schnittstellen hinweg, wodurch insgesamt rund 400 Mio. Kontakte generiert werden.

Bei der TV-Kampagne sorgen ein optimaler Sendermix sowie die Platzierung in markenaffinen und reichweitenstarken Werbe- und Koch-Umfeldern für emotionale Kaufimpulse im Weihnachtsgeschäft – zielgerichtet zu den besten Sendezeiten (nach 17 Uhr), sodass der TV-Spot im Schnitt bis zu neun Mal zu sehen ist. Parallel werden Kunden im Rahmen der Online-Kampagne – je nach Geschenke-Typ – mittels Online-Bannern und -Videos in Social Media und bei Streaming-Diensten fokussiert angesprochen und damit auch die weniger TV-affinen Zielgruppen erreicht.

In Kombination mit der PoS-Kommunikation und perfekten Geschenkideen in den verschiedensten Themenwelten schafft die TV-Kampagne so ein einmaliges Marken- und Einkaufserlebnis. Zudem ermöglicht die gezielte Kundenansprache mit reichweitenstarker Aktivierung über alle kommunikativen Schnittstellen hinweg den (Handels-) Partnern der WMF Group ein starkes Jahresendgeschäft mit spürbarer Frequenz- und Umsatzsteigerung.

PoS-Kommunikation

Die PoS-Kommunikation bietet im Aktionszeitraum vom 9. November bis Weihnachten individuelle Geschenkideen für jeden Kunden und jeden Anlass: Ganz egal, ob für die festlich gedeckte Tafel, das Zubereiten kulinarischer Weihnachtsgenüsse, für große und kleine Genießer oder den winterlichen Ausflug mit der Familie – schöne Weihnachten beginnen bei WMF. Dabei stehen den (Handels-) Partnern der WMF Group nicht nur attraktive Produktangebote, sondern auch weitere vielfältige Aktivierungsmaßnahmen zur Verfügung. Dazu gehören attraktives und verkaufsunterstützendes PoS-Material, ein ansprechender Produkt-Flyer sowie individualisierbare Werbemittel. Somit kann der Fachhandel seine Kunden nicht nur inspirieren, sondern mit der Inszenierung der Weihnachtsaktion auch entscheidende Kaufimpulse generieren.