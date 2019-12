Süßer die Kassen nie klingeln …

Das heurige Weihnachtsgeschäft verläuft für den österreichischen Handel insgesamt weiterhin positiv. Nach Rekordumsätzen am Black Friday und Cyber Monday sind auch die beiden vergangenen Weihnachtswochenenden zufriedenstellend verlaufen, berichtet der Handelsverband. Damit bestätigt sich die Dezember-Umsatzprognose von nominell 6,4 Milliarden Euro, die der Handelsverband gemeinsam mit dem WIFO Ende November präsentiert hatte (Elektrojournal Online berichtete). Demnach kann der österreichische Einzelhandel heuer mit einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz von 1,22 Milliarden Euro netto, also einem Plus von 1,2 Prozent, rechnen.

Niederösterreicher und Burgenländer am spendabelsten

Ein Blick auf die Ausgaben der Verbraucher im stationären Handel in den Bundesländern zeigt große regionale Unterschiede: So zeigen sich die Niederösterreicher und Burgenländer mit durchschnittlich 258 Euro am spendabelsten, das Schlusslicht bilden die Tiroler und Vorarlberger mit 184 Euro. In Oberösterreich und Salzburg werden im Schnitt 215 Euro für Geschenke ausgegeben, in der Steiermark und Kärnten 207 Euro. Die Wiener geben heuer im Schnitt 193 Euro aus.

Da der Black Friday terminlich nicht in das klassische Weihnachtsgeschäft fällt, ist nicht auszuschließen, dass in manchen Regionen bereits Ende November entsprechend höhere Ausgaben für vorgezogenen Weihnachtsgeschäfte getätigt wurden, so der Handelsverband.

Gesamtjahresprognose bestätigt

„Die Jahresprognose des Handelsverbandes für den heimischen Einzelhandel von 76,8 Milliarden Euro brutto scheint sich auch durch die positive Entwicklung in der dritten Weihnachtswoche zu bestätigen. Das Wetter der nächsten sieben Tage bis Weihnachten wird entscheidend sein. Wir hoffen, das Tauwetter mit Temperaturen von teilweise über zehn Grad wird die Konsumlaune des Christkindes nicht trüben", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Wann Elektrogeräte gekauft wurden

Österreichische Konsumenten, die elektronische Geräte zu Weihnachten verschenken möchten, schlagen oft schon im November zu. „Eine besondere Rolle spielen dabei die internationalen Shoppingtage Singles Day, Black Friday und Cyber Monday, an denen viele Händler hohe Rabatte gewähren. Es zeigt sich aber auch, dass Pralinen, Düfte und eBook-Reader verstärkt im Dezember gekauft werden", erklärt Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich.