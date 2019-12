Sony Österreich: Das Christkind bringt einen neuen Sales Director

Er folgt damit Gregor Novotny nach, der Sony Ende August verlassen hat. In seiner neuen Funktion verantwortet Pravida den gesamten Vertrieb von Sony Electronic Products & Solutions in Österreich und berichtet direkt an Adrian Price-Hunt, Country Head Sony Österreich & Schweiz. „Wir freuen uns, mit Walter Pravida einen erfahrenen Vertriebsprofi bei Sony willkommen zu heißen, der das Electronic Products & Solution Business von Sony Österreich gemeinsam mit seinem Team weiter vorantreiben wird“, so Price-Hunt.

Pravida (40) verfügt über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Unterhaltungselektronik. Zuletzt war er als Head of Sales für die Sparte Consumer Electronics bei Samsung Electronics tätig. Weitere Branchenerfahrung sammelte der gebürtige Wiener unter anderem bei Unternehmen wie Media Markt Saturn, DiTech, Tech Data und Xerox. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Team in Österreich. Die kontinuierliche Erfolgsgeschichte von Sony Österreich belegt, dass wir für den Handel in Österreich seit Jahren ein verlässlicher Partner sind. Es gilt, diesen langjährigen Erfolgskurs fortzuführen und dank des innovativen und vielfältigen Portfolios von Sony weiter auszubauen. Ich wünsche all unseren Partnern ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und besinnliche Feiertage“, so Pravida.