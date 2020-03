Sonepar verschiebt Partnertreff auf Oktober

Wir fühlen uns in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Partner der Industrie Gesundheit als oberste Priorität zu setzen, schreibt Sonepar.

Damit man seinen Kunden aber trotzdem Ausschnitte aus den Neuigkeiten und Highlights sämtlicher Sparten näherbringen kann, habe man gemeinsam mit den Lieferantenpartnern geplant, den Partnertreff bis dahin auf digitaler Ebene stattfinden zu lassen. „Seien Sie gespannt, was Sie hierzu in den kommenden Wochen erwartet“, so Sonepar.