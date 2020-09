Smart, smarter, smartZAC: Red Zac holt sich den „Best Omnichannel Innovation“-Award

„Unter mehr als 50 Innovationen hat sich unser smartZAC durchgesetzt, das zeigt, dass unsere Idee in Sachen Verkaufsraum der Zukunft goldrichtig ist“, meint Red Zac-Vorstand Peter Osel. Die smarte Steele bereits bei den meisten Red Zac-Händlern in ganz Österreich zu finden.

„Mit unserem smartZAC haben wir den nächsten Schritt in puncto Beratungskompetenz gesetzt“, so Osel. „Den ausgezeichneten Beraterinnen und Beratern vor Ort steht nun zusätzlich ein virtuelles System zur Verfügung, das Zugriff auf das gesamte Warensortiment ermöglicht, sozusagen ein virtueller Verkaufsraum und zusätzlicher Beratungsgehilfe “ Das hat offenbar auch das Gremium des Retail Innovation Awards 2020 überzeugt. Heuer wurden im Rahmen des eCommerce / Tech Day am 7. September bereits zum fünften Mal Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen in drei Kategorie „Best In-Store Solution“, „Best Online bzw. Mobile Solution“ und „Best Omnichannel Innovation“ gekürt. Red Zac konnte sich dabei mit seinem smartZAC im Bereich „Best Omnichannel Innovation“ gegen mehr als 50 Bewerber durchsetzen.

„Wir haben weit über ein Jahr Entwicklungsarbeit gemeinsam mit dem Münchener Softwareentwickler Iconparc in den smartZAC gesteckt, jetzt ist es endlich so weit“, betont Red Zac-CMO Brendan Lenane. „Jeder Händler, der sich für das Gerät entscheidet, bekommt zudem eine eigene Red Zac Akademie-Schulung, wie unser smartZAC optimal zum Einsatz gebracht werden kann.“ Ideal ist smartZAC beispielsweise dann, wenn Vergleiche zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller schnell und übersichtlich dargestellt werden sollen – damit wird das Beratungsgespräch optimal unterstützt. „Oft kommen auch Kunden zu uns, die sich bereits im Internet ein Gerät ausgesucht haben. Mit unserem smartZAC kann nun auch dargestellt werden, ob das Gerät tatsächlich den Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht.“

Mit Hilfe der ausgeklügelten Software lässt smartZAC die Kunden in die gesamte Sortimentswelt von Red Zac eintauchen. Die einfache Bedienung mittels Touchscreens ermöglicht optimale Bedienerfreundlichkeit. Als zusätzliches Feature kann der Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches bei einem Rundgang durch den Verkaufsraum mittels handlichem smartZAC-Tablet – der mobilen Version des großen smartZACs – bei der Suche nach der passenden Auswahl unterstützen. „Und wenn der Kunde doch noch über den Kauf nachdenken muss, können alle relevanten Verkaufsinformationen einfach auf sein Smartphone gesendet werden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, alle Produktinformationen direkt im Geschäft auszudrucken“, erklärt Osel.