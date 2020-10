Signify wird ,,Offizieller Partner‘‘ von RB Leipzig

Bereits seit der vergangenen Saison profitieren Fans und Fernsehzuschauer von einem komplett erneuerten Flutlicht mit dem Philips ArenaVision LED-System, das das Spielerlebnis für die Zuschauer noch intensiver macht. Weitere Projekte sind für die Vertragslaufzeit geplant. So wird beispielsweise für die Mixed-Zone ein neues Digitalkonzept mit neuem Look kreiert. Im Zuge der weiteren Bauphasen werden auch der neue Stadion-Fanshop sowie einzelne Segmente des Hospitality-Bereichs in neues Licht getaucht und an das Interact Lichtmanagement-System angeschlossen.

Licht strahlt in Vereinsfarben

Doch auch außerhalb des Stadions wird die neue Atmosphäre spür- und sichtbar sein: Zur neuen Saison erscheint die Südfassade der Red Bull Arena in den Farben des Vereins. Für besondere Anlässe, Events oder auch Fußball-Länderspiele lässt sich die Farbgebung der Beleuchtung flexibel verändern. Im Verlauf der nächsten zwei Jahre wird die Fassadenbeleuchtung weiter ausgebaut. Darüber hinaus erhält das Dach des Stadions durch eine spezielle Illumination einen einzigartigen Look. Die Philips Color Kinetics Leuchten werden dabei auch in die IoT-Plattform Interact eingebunden und mittels Interact Landmark können individuelle Lichtszenen, Wartungsmanagement und die Vernetzung mit der restlichen Beleuchtung in und um die Arena sichergestellt werden.

Smarte Lichtsysteme

Darüber hinaus stattet Signify ab sofort das neue „Home of eSports“ von RB Leipzig mit der aktuellsten Generation des smarten Lichtsystems Philips Hue aus: Dadurch passt sich die Beleuchtung im ganzen Raum an das Spielgeschehen auf dem Monitor an und lässt so das RBL-eSports-Team „RBLZ Gaming“ und die Zuschauer noch tiefer in die Welt des virtuellen Fußballs eintauchen.