Sat-TV-Schadl ist der HD-Austria-Gewinner

„Ich habe mir schon öfter überlegt, ein Motorrad zuzulegen“, erzählt Manuel Schadl Elektrojournal Online bei der Preisverleihung im KTM-Shop in Vösendorf. „Dass ich nun tatsächlich eins gewonnen habe, ist unglaublich“, sagt der Voglauer. Das Bike wurde unter allen Fachhändlern verlost, die in den letzten Monaten bis einschließlich 19. September, HD Austria SAT-Module gekauft bzw. HD Austria Pakete abgeschlossen haben. Manuel Schadl wird die neue KTM Duke 390 demnächst in seinen Heimatort in der Südsteiermark überstellt. "Auch das gehört zum ordentlichen Service von HD Austria", bekräftigt Channel Director Lukas Pachner.