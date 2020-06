Russell Hobbs: K65 Jubiläums-Wasserkocher

Als 1955 der erste elektrische Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltfunktion von Russell Hobbs auf den Markt kam, mussten Konsumenten für diesen Meilenstein der Technik umgerechnet rund acht Euro und damit rund 50 Prozent ihres Wochenlohns aufbringen. Heute, 65 Jahre später, präsentiert Russell Hobbs zu Ehren des revolutionären Modells von damals den K65 Jubiläums-Wasserkocher, dem das Aussehen und der Charme des Originals innewohnt, der aber gleichzeitig mit neuester Technik ausgestattet ist und in Edelstahl- oder Kupferoptik erhältlich ist. Er gilt als echtes Liebhaberstück für Fans des stilprägenden Russell Hobbs-Looks.

Ikonisches Design

Die runden Formen und der typische Bügelgriff erinnern ebenfalls an das Modell von damals. Allerdings findet man heute dort, wo vor 65 Jahren noch das freigelegte Heizelement verbaut war, eine Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung. Das Heizelement ist derweil verdeckt und der Sockel wesentlich schmaler. Zudem kommt der K65 Jubiläums-Wasserkocher ganz ohne Kabel aus, während beim Original-Gerät das Stromkabel direkt vom Wasserkocher zur Steckdose führte. Die nötige Sicherheit garantieren inzwischen Kochstoppautomatik und Trockengeh- bezieungsweise Überhitzungsschutz. Der herausnehmbare und waschbare Kalkfilter stellt sicher, dass das Wasser für Tee, Kaffee oder weitere Aufgussgetränke stets über die beste Qualität verfügt.

Energieeffizient und benutzerfreundlich

Dank der Schnellkochfunktion bringt der K65 Jubiläums-Wasserkocher eine Tasse Wasser in nur 50 Sekunden zum Kochen und spart außerdem bis zu 67 Prozent der Energie ein. Dabei fasst das Gerät 1,2 l, was einem Fassungsvermögen von 5 Tassen entspricht. Dank der Perfect-Pour-Ausgusstülle geht beim Ausgießen kein Tropfen mehr daneben. Für ein Plus an Komfort sorgt der 360°-Sockel, sodass sowohl Rechts- als auch Linkshänder den ikonischen Wasserkocher aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl und polierten Applikationen jederzeit bequem bedienen können.

Einzigartig in jedem Detail

Der K65 Jubiläums-Wasserkocher feiert in vielen exklusiven Details sein markantes Original. So erinnert nicht nur der Name K65 an die berühmte K-Serie von Russell Hobbs und den damit verbundenen technologischen Fortschritt der letzten mehr als sechs Jahrzehnte. Der K65 Jubiläums-Wasserkocher von Russell Hobbs verfügt darüber hinaus unten am Griff über eine eingravierte Seriennummer, die dieses Jubiläumsgerät tatsächlich einzigartig macht.