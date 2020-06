Reichenauer folgt Brischnik: Führungswechsel bei Ringfoto in Wien

Vor fast 30 Jahren (genau genommen im Jahr 1991, Anm.) startete Gerhard Brischnik seine Karriere bei Ringfoto. Für die deutsche Ringfoto GmbH & Co. ALFO Marketing KG (der späteren United Imaging Group) gründete er das erste Büro in Wien und organisierte den Zusammenschluss österreichischer Fachhändler, die sich durch diese Kooperation besser gegen Großflächen und Technik-Ketten behaupten wollten. Mittlerweile zählt die Fotofachhandelskooperation hierzulande 76 Mitglieder mit 90 Vertriebsstellen. Brischnik war während der gesamten Erfolgsgeschichte immer ein verlässlicher Ansprechpartner für Mitglieder und Industrie.

2004 nahm Brischnik darüber hinaus seine Funktion in der Wirtschaftskammer Wien auf. 2006 wurde er zum Obmann des Wiener Fotohandels gewählt und ist seither auch im Bundesgremium der WKÖ tätig. Seit einigen Jahren ist er auch Vorsitzender der Fachgruppe Fotohandel im Gremium Foto-Optik und Medizinprodukte der WKÖ. In diesen Funktionen setzt er sich für die Interessen der gesamten österreichischen Fotobranche ein und engagiert sich auch bei Besuchen in der EU in Brüssel für grenzüberschreitende Themen des Fotohandels.

Christian Reichenauer – der neue Country Head in Österreich – ist Master of Science der Betriebswirtschaftslehre und konnte im Anschluss Berufserfahrungen in den Bereichen Unternehmensberatung und Marktforschung sammeln. Seit dem Jahr 2016 arbeitet er bei der United Imaging Group und verantwortet hier seit Mai 2017 als Bereichsleiter die Unternehmensbereiche Logistik und Kundenservice und wird diese Aufgabe auch weiterhin wahrnehmen. Zwischen Oktober 2018 und September 2019 war er als „Interimsmanager“ für Ringfoto Dänemark tätig und konnte dabei wertvolle Erfahrungen sammeln, die er nun in seine neue Position einbringen wird.

Das Büro in Wien mit dem langjährigen Team vor Ort bleibt selbstverständlich erhalten und wird weiterhin Industrie und Handel bestmöglich unterstützen.

„Wir danken Herrn Brischnik für seine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit in unserem Unternehmen und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Reichenauer einen kompetenten Nachfolger für diese wichtige Position gefunden haben.“, sagt Michael Gleich, der Geschäftsführer der United Imaging Group. Wie bisher wird Gleich in Personalunion weiterhin Geschäftsführer der Ringfoto Ges.m.b.H. bleiben.