Rec Zac Lehner eröffnet in Lavamünd

„Mit eigenen Eröffnungshits starten wir mit unserem neuen Shop“, freut sich Michael Lehner. „Was für uns zählt, sind erstklassige Beratung und top Service. Ab 12. November stehen wir für unsere Kunden bereit.“ Geschäftsinhaber Michael Lehner selbst ist seit 39 Jahren in der Branche. „Ich habe hier in diesem Geschäft am Standort in Lavamünd – bis dato hieß es noch Elektro Mahkovec – gelernt und gearbeitet. Jetzt ist es so weit und ich kann meinen eigenen Shop eröffnen“, erzählt Lehner. Aktuell startet er mit einem kompetenten Mitarbeiter, aber sobald wie möglich möchte er das Team um einen Lehrling erweitern. „Es ist wichtig, jungen Menschen in der Region die Möglichkeit zu bieten einen abwechslungsreichen Beruf zu erlernen.“

Umfangreiches Warensortiment

Nach dem Umbau des Geschäftslokals sowie intensiven Vorbereitungen für die Eröffnung kann Red Zac Lehner nun Mitte November starten. „Für mich war es schnell klar, ein Red Zac-Mitglied zu werden“, meint der frisch gebackene Geschäftsinhaber. „Dadurch kann ich auf ein umfangreiches Warensortiment zugreifen, das schnell und sicher verfügbar ist. Die gemeinsame Werbelinie sorgt für eine starke Präsenz in der Region. Zudem finde ich bei Red Zac stets kompetente Ansprechpartner, die mich in allen Belangen unterstützen.“

Im neugestalteten Shop in Lavamünd 44 finden die Kunden auf einer Verkaufsfläche von rund 100 Quadratmetern alles, was zuhause gebraucht wird. Von TV-Geräten, Weißware, Kaffeemaschinen, Staubsauger bis hin zu Kleingeräten für Haushalt und Körperpflege. Zudem steht den Kunden ein Handyshop bereit, in dem aufgrund der Vielzahl an verschiedensten Handynetzanbietern stets das beste Angebot gewählt werden kann. „Wir verfügen über ein breites Sortiment – was aber das Wichtigste ist: Unsere Kunden bekommen eine persönliche Beratung und individuelles Service geboten. Immer mehr Menschen legen Wert auf die Lieferung und Installation der Geräte. Das ist für uns ein wichtiger Bestandteil des Angebotes“, so Lehner.

Angebote und Gewinnspiel

An den Eröffnungstagen von 12. bis 14. November warten viele exklusive Angebote auf die Kunden. Auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen darf nicht fehlen. Michael Lehner freut sich auf ein zahlreiches Kommen und heißt jeden Kunden gemeinsam mit seinem Mitarbeiter herzlich willkommen.