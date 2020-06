Photovoltaik-Montagelösungen 2.0: Der Workshop-Hit von 2018 kehrt zurück

Der Workshop „Innovative Montagelösungen“ findet am 25. und 26. Juni jeweils von 9 bis 18 Uhr am Firmengelände von Suntastic.Solar in Bisamberg nahe Wien statt. Für die Teilnahme ist eine Pauschale von 99 Euro pro Firma für Verpflegung und Unterlagen zu entrichten. Weitere Details zur Veranstaltung bzw. die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.