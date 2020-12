Panasonic zieht sich aus dem TK-Geschäft zurück

Als Gründe werden in einem Schreiben an die Partner der stark rückläufige Markt im On-Premise-Bereich sowie eine starke Verschiebung hin zu Cloud-Lösungen genannt. Aktuell befinde man sich in Gesprächen, um Partner und Distributoren über die nächsten Schritte zu informieren. Wie es konkret weitergehen soll, ist allerdings noch offen – zumal schon bis zum 1. April kommenden Jahres ein Großteil des Personals abgebaut werden soll.

Die Schließung der Business-Communications-Sparte dürfte Teil einer größeren Umstrukturierung des japanischen Herstellers sein. So hatte das Unternehmen bereits die Transformation hin zu einer Holding-Struktur bis 2022 bekanntgegeben und angekündigt, unrentable Bereiche prüfen zu wollen. Ab dem 1. April 2021 wird darüber hinaus Yuki Kusumi den Posten des CEO von Kazuhiro Tsuga übernehmen – Tsuga war bislang für das Automotive-Geschäft von Panasonic verantwortlich.