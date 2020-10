Panasonic spendet Notebooks und Tablets

Die drei Partner „Die Arche – Kinderprojekt“ in Deutschland, „Apprentis D'Auteuil“ in Frankreich und „Save the Children“ in Großbritannien erhalten innerhalb von zwei Jahren bis zu 100 generalüberholte und stabile Semi-Rugged Laptops und Tablets. Die Geräte können leicht desinfiziert und über ein "Bibliothekssystem" von mehreren Familien gemeinsam genutzt werden. Die erste Lieferung der Geräte an die Wohltätigkeitsorganisationen im Gesamtwert von 50.000 Euro ist bereits unterwegs.

Große Hilfe

„Der Zugang zu eLearning ist für die Entwicklung der nächsten Generation von größter Bedeutung. Wir hoffen, dass unser Beitrag denjenigen, die es am dringendsten benötigen, zusätzliche Unterstützung beim Homeschooling bieten wird. Die Arche – Kinderprojekt“ arbeitet mit mehr als 4000 Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland und bietet kostenlose Dienstleistungen einschließlich effektiver Bildungsförderung an", sagt Junichi Suzuki, Vorsitzender und CEO von Panasonic Europe.

„Gerade während der schwierigen Monate brauchten Familien verschiedene Endgeräte und Notebooks für die Hausaufgaben und den Kontakt zu den Schulen und Klassenkameraden. Diese Aktion ist eine große Hilfe für ‘Die Arche’ und für die Kinder, die zu uns kommen. Durch diese Hilfe sind unsere Kinder besser in der Lage ihre Hausaufgaben zu machen und Kontakt zu den Lehrern zu halten", erklärt Pfarrer Bernd Siggelkow, Gründer und Vorstand „Die Arche“ in Berlin.