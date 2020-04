Österreichischer „Licht-Papst“ Walter Witting verstorben

Von 1990 bis 2005 leitete Witting die wahrnehmungspsychologische Forschungsabteilung im Bartenbach LichtLabor. Er führte Langzeitforschungen zum Einfluss von Kunst- und Tageslicht auf das Wohlbefinden und Leistungsverhalten des Menschen durch. Seine wissenschaftlichen Arbeiten zur psychophysiologischen Behaglichkeit und Lichtergonomie am Bildschirmarbeitsplatz waren richtungsweisend für die lichttechnische Ausstattung der zunehmend mediendominierten Arbeitswelten. Auch seine Studien zur visuellen Aufmerksamkeit im Geschäfts- und Ausstellungsbereich, aber auch seine Untersuchungen zur Erhöhung der Durchfahrtsicherheit im Tunnel wurden vielfach publiziert.

Witting war Referent bei internationalen Fachkongressen und Dozent an mehreren Universitäten und akademischen Institutionen, beispielsweise an der TU München, der Filmakademie in Wien oder der Lichtakademie in Aldrans bei Innsbruck. Die letzten Jahre seines Lichtwirkens widmete er deshalb seinem größten Projekt, dem virtuellen Lichtlexikon, das man nun getrost als sein Vermächtnis bezeichnen kann.