OBO Bettermann: Einschränkungen bei Abholung und Kundenbesuchen

So sei es Externen derzeit beispielsweise bis auf weiteres nicht möglich, das Firmengebäude zu betreten. Vor Abholung einer Bestellung bittet OBO Bettermann deshalb auch um ein telefonisches Aviso damit die Ware hergerichtet und bereitgestellt werden kann. Auslieferungen werden im Rahmen der gesetzlichen Krisenbestimmungen so lange dies möglich ist durchgeführt. Dies freilich auch in Abhängigkeit der externen Lieferdienste.

Die Innendienstmannschaft stellt im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten sicher, dass das Unternehmen für Anfragen per Telefon oder E-Mail während der Geschäftszeiten erreichbar ist. Auch die Außendienstmannschaft ist natürlich per Mail oder Telefon zu erreichen, Kundenbesuche werden bis auf weiteres allerdings nicht stattfinden.