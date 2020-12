Normkonforme Notbeleuchtung mit Fischer easy-NB

Eine einfache Umsetzung normkonformer Notbeleuchtung für Betreiber und Installateure gewährleistet die Fischer easy-NB Technologie. Der eigens fürs Internet of Things (IoT) entwickelte Übertragungsstandard NB-IoT sorgt für eine lückenlose, sichere Datenübertragung der easy-NB Leuchten, in die eine SIM-Karte eingebaut ist. Sobald eine Leuchte ans Stromnetz angeschlossen wird, ist sie einsatzbereit und kann mit einem Objekt verbunden werden. Anschließend werden die Einstellungen und Prüfergebnisse für diese Leuchte absolut sicher gespeichert. Das Prüfbuch kann, ebenfalls der Norm entsprechend, für jede einzelne Liegenschaft als PDF-Datei exportiert und den Prüforganen jederzeit vorgelegt werden.

Rechenzentrum überwacht und steuert

Schon jetzt entsprechen die Fischer-Leuchten der Generation M auch ohne easy-NB Add-On der Klassifizierung ATS-S nach EN 62034. Sie führen alle notwendigen Prüfungen autark durch und werden durch das easy-NB Add-On auf den Typ PER aufgewertet. Eine Verbindung mit dem Fischer-Rechenzentrum ist über jedes beliebige Gerät mit einem Internetzugang und einem Webbrowser möglich. So kann überprüft werden, welche Leuchten mit dem Rechenzentrum verbunden sind. Vom Rechenzentrum aus wird jede einzelne Leuchte überwacht und gesteuert – egal, in welchem Objekt sie verbaut ist. easy-NB wird ständig aktualisiert, um neue Funktionen erweitert und an aktuelle Normen angepasst. So ist der Kunde immer auf dem neuesten Stand der Technik – ohne, dass ein Einsatz vor Ort notwendig ist.

Die Vorteile der Fischer easy-NB Einzelbatterieleuchten: