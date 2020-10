Neuer Vollautomat & passendes Zubehör: Die Herbstneuheiten von Jura

Wer gerne Kaffee trinkt und für moderne Technik sowie schönes Design zu begeistern ist, der kommt an Jura ohnehin schwer vorbei. Die zahlreichen Vollautomaten sind für die unterschiedlichsten Bedürfnisse ausgelegt und in verschiedenen Farbvarianten zu haben. Zum Genussmoment gehört jedoch noch mehr als eine perfekt gebrühte Tasse Kaffee. Dessen ist man sich auch bei Jura bewusst. Darum gibt es mit dem Cool Control in der 0,6-Liter-Variante und dem schmalen „Tassenwärmer S“ neue Produkte, die das beliebte Heißgetränk weiter optimieren. „Kaffeegenuss in Perfektion hängt nicht nur von der Bohne oder dem Vollautomaten ab. Er fängt bei der Tasse an und geht, je nach Spezialität, bis zur perfekt geschäumten Milch. Darum entwickeln wir bei Jura nicht nur unsere Kaffeevollautomaten ständig weiter, sondern arbeiten auch daran, im Bereich vom Zubehör weitere Innovationen zu schaffen“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.

Milch ist nicht gleich Milch

Barista kennen das Geheimnis hinter dem idealen Milchschaum. Bei 4 °C lässt sich Milch ideal aufschäumen. Der neue Cool Control mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern hält die Milch stets auf dieser passenden Temperatur, damit der Milchschaum auch Zuhause gelingt wie im Kaffeehaus des Vertrauens. Dank des schmalen Gehäuses passt der Cool Control auch in Küchen mit weniger Platz. Die Füllstandanzeige sorgt dafür, dass das rechtzeitige Nachfüllen von Milch nicht vergessen wird. Und auch an die Hygiene wurde gedacht. Der Edelstahlbehälter, die Ansauglanze und der Adapter können im Geschirrspüler gereinigt werden.

Vorgewärmte Tassen für besseren Geschmack

Geht es um guten Kaffee, spricht man oft von der Qualität der Bohnen, vom Mahlgrad, von der Beschaffenheit des Milchschaums und natürlich von der richtigen Zubereitung. Worauf oft vergessen wird, ist die vorgewärmte Tasse. Kaltes Porzellan entzieht gerade kurzen Kaffees, wie Espresso oder Ristretto viel zu viel Wärme. Bei Jura hat man mit dem Tassenwärmer bereits seit 2009 eine Lösung. Mit dem „Tassenwärmer S“ gibt es nun die kompaktere Version des Vorgängers. Die Tassen im Innern werden konstant auf einer Temperatur von 55 °C gehalten. Der „Tassenwärmer S“ ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und passt somit zu den unterschiedlichen Vollautomaten.

Verkaufsschlager mit neuem Look und neuen Funktionen

Und last but not least präsentiert man natürlich auch einen neuen Vollautomaten. Dabei zählt die E8 zu den meistverkauften Modellen in der Geschichte des Unternehmens. Die jüngste Generation punktet nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch durch tolle Technik. Sie bereitet 17 unterschiedliche Kaffeespezialitäten zu, darunter auch lange milde Getränke wie den Caffè Barista oder den Lungo Barista und kann dank Bluetooth-Verbindung über Smartphone oder Tablet bedient werden. Die neue Extra-Shot-Funktion – zweimaliges Mahlen und Brühen bei gleicher Wassermenge – ermöglicht bei Cappuccino, Flat White oder Latte macchiato auch intensivere Varianten. Die E8 ist nun auch mit dem Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) und dem Professional Aroma Grinder ausgestattet, ein neuartiges Mahlwerk, welches laut Hersteller eine Aromasteigerung von 12,2 % gegenüber herkömmlichen Systemen erzielt. Ein weiteres Highlight ist das neue, vollautomatische Milchreinigungs-System. Neben der E8, die in fünf Farbvarianten erhältlich ist, sind auch die S8 und das Profi-Modell WE8 in einer überarbeiteten Version ab Herbst 2020 erhältlich.