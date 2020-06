Neue Rabattschlacht voraus: Amazon plant „Sommerschlussverkauf“

Egal, ob „Summer Sale“ oder „Big Style Sale“ – einen offiziellen Namen hat die anstehende Rabattschlacht angeblich noch nicht. Amazon selbst hat sie gegenüber seinen Marktplatzhändlern unter dem Arbeitstitel „Biggest Sale in the Sky“ angekündigt. „Wir veranstalten die größte Sommerschlussverkaufsveranstaltung, um Aufregung zu erzeugen und den Verkauf anzukurbeln“, soll in der Mitteilung an die eingeladenen Händler stehen. Die Aktion dürfte sich vor allem an Anbieter wenden, die aufgrund der Coronakrise über zu hohe Warenbestände verfügen. Ein Schwerpunkt dürfte daher im Bekleidungssektor liegen, wo es jede Menge Saisonartikel gibt. Laut entsprechender Händler-Mitteilungen soll das Spektakel am 22. Juni starten.

In jedem Fall will man damit auch einen Ersatz für den verschobenen Prime Day kreieren, der ursprünglich im Juli angesetzt war. Hintergrund der Verschiebung war, dass der Konzern zunächst befürchtete, der logistischen Belastung nicht standzuhalten.

So richtig lustig wird’s dann übrigens im Herbst: Der verschobene „Prime Day“ liegt in diesem Jahr zeitlich eng am „Black Friday“ und der „Cyber Week“ – also Rabattschlachten im Wochenrhythmus.