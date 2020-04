Mieles Haushaltstipps gegen den Lagerkoller Zuhause

Haushaltsarbeiten erledigen, selber kochen: Etwas, das im „normalen“ Leben manchmal auf der Strecke bleibt. Wann, wenn nicht jetzt, sagt Miele. Die praktischen Haushaltstipps von Miele sollen so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden. Aus diesem Grund wird Miele in den kommenden Wochen zahlreiche Haushaltstipps auf ihren Socialmedia Seiten https://www.facebook.com/miele.at, https://www.instagram.com/miele_oesterreich sowie auf der eigenen Webseite veröffentlichen.

Der Miele Wäschepflegetipp im Frühling

Da die Skisaison bereits früher beendet werden musste, ist jetzt die beste Zeit, die Ski-Bekleidung zu waschen und zu imprägnieren. Wesentlich für die Pflege der Ski- respektive Outdoorbekleidung zu Hause ist das korrekte Waschmittel und das richtige Waschprogramm. Man muss unbedingt ein Spezialwaschmittel für Outdoorbekleidung verwenden. Das im Waschmittel enthaltene Wollwachs wirkt wie ein Pflegebad für die Membrane. So bleibt die Outdoorbekleidung elastisch und geschmeidig und behält ihre volle Funktionsfähigkeit. Als Waschprogramm verwendet man – je nach Waschmaschinen-Type - das Wollprogramm oder auch das Feinwäscheprogramm. Bei Miele Waschmaschinen verwendet man das Synthetik Waschprogramm bzw. Outdoor-Programm. In keinem Fall darf die Outdoorbekleidung mit mehr als 30 Grad gewaschen werden und es darf auch kein Weichspüler verwendet werden. Man kann seine Outdoorbekleidung im selben Waschgang auch gleich imprägnieren. In diesem Fall füllt man das Imprägniermittel in den Behälter für Weichspüler. So wird das Imprägniermittel in den letzten Spülvorgang in die Waschtrommel eingebracht. Miele Waschmaschinen besitzen auch ein eigenes Imprägnier-Programm. Das Miele Imprägniermittel bietet einen effektiven Erhalt der Atmungsaktivität sowie Wind- und Schmutzabweisung für alle Outdoor-Textilien. Die Fasern der Textilien behalten ihre Funktionsfähigkeit - sie bleiben atmungsaktiv und elastisch.

Der Miele Familien-Backtipp

Eltern sind derzeit besonders gefordert, da ihre Kinder den ganzen Tag zu Hause sind und dort lernen müssen. Um zwischendurch abzuschalten, ohne sich dabei einfach vor das Fernsehgerät zu setzen, ist eine gemeinsame Familien-Back-Session die ideale Idee. So kann die gesamte Familie gemeinsam einer kreativen Arbeit nachgehen und schließlich auch gemeinsam ein fantastisches Ergebnis genießen. Egal ob man sein eigenes Brot, seine eigenen Semmeln und Salzstangerl oder auch Kuchen macht. Nicht nur das Formen bedeutet Kreativität, sondern auch die Zutaten, die verwendet werden. Und das Tollste daran: man kann gemeinsam ein Grundnahrungsmittel selbst herstellen. Alleine durch den Geruch des frischen Brotes wird die ganze Familie für das Schaffen belohnt – und es hat einfach Spaß gemacht. Mieles Brotback-Tipps finden Sie hier.

Der Miele Küchen-Hygiene-Tipp

Die Geschirrspüler sind in Zeiten wie diesen sicherlich öfters im Einsatz als sonst. Daher ist es sehr wesentlich, dem Geschirrspüler einen Hygieneboost, welcher Fette, Bakterien und Gerüche entfernt, zu gönnen. Sicherlich fragt sich der eine oder andere, warum muss man eine Spülmaschine eigentlich reinigen? Schließlich läuft doch bei jedem Spülen frisches Wasser und Spülmittel durch das Gerät, somit müsste es im Inneren doch eigentlich immer sauber sein. Doch dem ist nicht so! Denn genau wie bei der Waschmaschine kommt es auch beim Geschirrspüler innen zu Kalk- und Schmutzablagerungen. Werden Kalk-, Fett- und Speisereste nicht in regelmäßigen Abständen aus der Spülmaschine entfernt, können diese die Funktion des Geschirrspülers erheblich beeinträchtigen. Die Folgen davon sind häufig eingeschränkte Wasserzufuhr, verstopfte Abflussleitungen, ein unakzeptables Reinigungsergebnis und im schlimmsten Fall auch Schäden. Ist die Spülmaschine in durchschnittlichem Umfang in Gebrauch, sollte diese etwa alle 3 Monate gereinigt werden. Ein Anzeichen für eine dringend notwendige Reinigung des Geräts ist, wenn Geschirr, Besteck und Gläser nicht mehr glänzend, sondern verkalkt und matt aus der Spülmaschine kommen. Die speziell für Miele Geräte entwickelten Produkte garantieren hygienisch einwandfreie Ergebnisse. Mögliche Ablagerungen werden restlos entfernt. So bleibt die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes erhalten.

Der Miele Allergie-Tipp

Auch wenn die Temperaturen nochmals fallen, so ist der Frühling nicht aufzuhalten und die ersten Pflanzen beginnen bereits zu blühen und ihre Pollen zu verströmen. Eine schwere Zeit für Allergiker! Blüten- und Gräserpollen setzen sich auf der noch feuchten Wäsche fest, hinterlassen dort unschöne gelbe Spuren und belasten empfindliche Atemwege und Schleimhäute. Daher empfiehlt es sich die Wäsche in einem Wäschetrockner zu trocknen. Weiters sollte die eigene Wohnung während des Pollenfluges auch täglich gesaugt werden. Darauf ist zu achten, dass der Staubsauger einen besonderen Filter besitzt, damit die Pollen nicht noch mehr durch die Wohnung gewirbelt werden. Miele Staubsauger haben beispielsweise einen AirClean-Plus Filter, der weder Staub noch Pollen wieder an die Luft abgibt. Bei Miele können Sie zwischen drei verschiedenen Abluftfiltern wählen. Der HEPA AirClean Filter filtert sogar Feinstaub und Allergene - ideal für Hausstauballergiker. Der Timestrip® zeigt Ihnen an, wann der Filter gewechselt werden sollte. Besonders empfehlenswert ist der beutellose Miele Blizzard in Kombination mit der von Miele entwickelten Bodendüse mit AllergoTeQ Hygienesensor. Sie zeigt in 3 Stufen den Reinigungsfortschritt an. Leuchtet die Anzeige grün, ist der Boden hygienisch rein und von Pollen und Staub befreit. Die Wohnung soll nicht nur sauber werden, sondern auch so gut wie möglich frei von Pollen, Allergenen und Staub. Besonders empfiehlt sich hier die von Miele entwickelte Bodendüse mit AllergoTeQ Hygienesensor. So können Allergiker endlich wieder frei durchatmen.