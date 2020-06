Miele macht den Bakterien Beine: Geprüftes Hygienesiegel verliehen

Für erhöhte hygienische Anforderungen bieten Miele Waschmaschinen mit zwei Programmen eine über das übliche Maß hinausgehende Sicherheit, was nun auch die Hochschule Rhein-Waal bestätigte: Miele Waschmaschinen weisen beste Wirksamkeit gegen Bakterien auf und vergeben daher das Siegel: „Geprüfte Hygiene“ für das Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und Pflegeleicht 40 °C mit der Option AllergoWash.

Das Siegel bezieht sich auf zwei ausgewählte Bakterienstämme, nicht auf Viren. Allerdings können nach Auskunft der Hochschule Rhein-Waal Viren in der Regel bei Temperaturen von 60°C, unter Einsatz eines bleichmittelhaltigen Vollwaschmittels auch in Haushaltswaschmaschinen inaktiviert werden. Diese Voraussetzungen sind beim Programm Hygiene 60 °C in Kombination mit dem Vollwaschmittel UltraWhite bzw. beim automatischen Dosiersystem TwinDos gegeben, bei weißer Wäsche und bei Buntwäsche, denn auch hier wird UltraPhase 2 mit Bleiche zur besseren Fleckenentfernung eingesetzt. Mit dem Sonderprogramm Maschine reinigen in Kombination mit Miele Wasch- und Pflegemitteln kann die Hygieneleistung noch weiter gesteigert werden.

Die Programme

Das Miele Programm „Baumwolle Hygiene“ erhöht die Keimreduktion durch Temperaturhaltezeiten von bis zu 60 Minuten. Das Programm „Baumwolle Hygiene“ zeichnet sich durch eine hohe Waschtemperatur, kombiniert mit einer Temperaturhaltezeit von bis zu 60 Minuten je nach Beladungsmenge aus. Diese beiden Faktoren erhöhen die Keimreduktion und geben so dem Kunden größtmögliche Sicherheit. Das Programm Baumwolle Hygiene ist aufgrund der hohen Waschtemperatur für unempfindliche Textilien geeignet.

Miele bietet mit der Option „AllergoWash“ eine keim- und allergenreduzierende Wäschebehandlung. Die Option AllergoWash kann zu verschiedenen Programmen und Temperaturen hinzugewählt werden und ist daher auch für empfindlichere Textilien geeignet. Durch einen intelligenten Energieeinsatz, dem erhöhten Wasserstand beim Waschen und Spülen sowie einer zusätzlichen Bedampfung nach Ende der Hauptwäsche, werden Keime und Bakterien selbst bei 40 °C sicher beseitigt.