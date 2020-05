Miele macht 3D-Druck & liefert Praktisches zum Selberausdrucken

Die Datensätze für die zehn Objekte stehen ab sofort auf der Plattform Thingiverse zum kostenlosen Download bereit. „Mit 3D4U wollen wir unseren Kunden einen Zusatznutzen bieten und Ideen umsetzen, die wir in unserem umfangreichen Zubehörportfolio bislang noch nicht abbilden“, sagt David Buhl, 3D4U Projektleiter im Bielefelder Miele-Werk. „Dabei fließt in alle Teile unsere Entwicklungskompetenz ein, zum Beispiel das Know-how aus mehr als 90 Jahren Bodenpflege bei Miele.“

Jedes 3D4U-Zubehör enthält eine Beschreibung der empfohlenen Druck-Parameter und ist auf seine Herstellbarkeit mit einem sogenannten Fused-Layer-Modeling-Drucker (FLM-Drucker) erprobt. Dieser erzeugt einen zähflüssigen Faden und legt ihn Schicht für Schicht ab, bis schließlich ein von unten nach oben gefertigtes Objekt entsteht. Für den 3D-Druck-Prozess empfiehlt Miele die Verwendung von Filamenten aus Polylactiden (kurz PLA). Das Material lässt sich auf haushaltsüblichen 3D-Druckern gut verarbeiten und hat eine hohe Verbreitung in der Community.

Küchenhelfer, Staubsauger-Zubehör und Nützliches für Heimwerker

Zum Start von 3D4U bietet Miele zehn Objekte in den drei Rubriken „Küchenhelfer“, „Staubsauger“ und „Heimwerker“ an. Darunter zum Beispiel einen Bohrlochabsauger, dessen Design per Computersimulation strömungsoptimiert ist – analog der Produktentwicklung für Miele-Staubsauger. Am Griffrohr montiert, saugt sich dieses Zubehör an der Wand fest und sorgt so dafür, dass beide Hände zum Arbeiten mit der Bohrmaschine frei sind.

Nützlich ist auch der sogenannte 3D4U Wertteilabscheider. Dank einer feinen Membranstruktur im Aufsatz erweist sich dieses Staubsauger-Zubehör immer dann als vielseitiger Helfer, wenn kleinere Wertgegenstände nicht im Beutel oder der Staubbox landen sollen. Egal ob Boxen, Schubladen oder Handtaschen ausgesaugt, Spielzeugsteine gereinigt werden oder im Teppich nach einem verlorenen Ohrring gesucht wird – der Schmutz verschwindet, das Wertteil nicht.

Für die Küche bietet 3D4U ebenfalls hilfreiches Zubehör zum Selberdrucken: zum Beispiel einen Kaffee-Clip. Damit lassen sich Verpackungen nach dem Öffnen wieder verschließen und der Inhalt über einen Drehverschluss einfach dosieren. So bleiben Kaffeebohnen und anderes Schüttgut länger frisch. Individualisieren lässt sich unter anderem der 3D4U Dekor-Dosierer, der im Handumdrehen ein Motiv aus Kakao auf den Milchkaffee oder aus Puderzucker auf das Gebäck zaubert. Für eigene Dekormotive muss lediglich die Vorlage für die Deckel-Schablone heruntergeladen und das gewünschte Motiv mit einem CAD-Programm eingefügt werden.

Alle Druckvorlagen stehen ab sofort auf https://www.thingiverse.com/miele_3D4U/designs zum kostenlosen Download bereit.