Mehr Mesh: FRITZ!Repeater und FRITZ!Powerline erhalten FRITZ!OS 7.20

Mit FRITZ!OS 7.20 implementiert AVM WPA3 in allen aktuellen Produkten. Der neue Verschlüsselungsstandard bringt wesentliche Verbesserungen bei der Authentifizierung und Sicherheit von drahtlosen Netzwerken mit sich. Am WLAN-Gastzugang kann nun auch ein öffentlicher WLAN-Hotspot eingerichtet werden, bei dem die Daten sicher verschlüsselt übertragen werden – dank „Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption“ (OWE). So können beispielsweise Cafés oder Arztpraxen sicher einen öffentlichen WLAN-Hotspot anbieten, ohne dass Anwender dafür Zugangsdaten benötigen. Zusammen mit einer FRITZ!Box, die auch über FRITZ!OS 7.20 verfügt, bilden FRITZ!Repeater und FRITZ!Powerline-Geräte jetzt ein noch leistungsfähigeres WLAN Mesh. Durch das neue „Performance Mesh Steering“ sorgt die Mesh-Software von AVM für optimale WLAN-Verbindungen im Heimnetz. Das FRITZ!-Mesh-System überprüft regelmäßig die Verbindungsqualität der WLAN-Endgeräte und lenkt diese automatisch auf bessere WLAN-Bänder oder Mesh-Repeater im Heimnetz. Außerdem wurde die Mesh-Autokanal-Wahl verbessert, sodass nun für das gesamte Mesh immer der beste Funkkanal gewählt wird. Mit FRITZ!OS 7.20 unterstützen besonders leistungsfähige FRITZ!Repeater wie der FRITZ!Repeater 2400 und FRITZ!Repeater 3000 zudem Kanalbandbreiten von 160 MHz für kompatible WLAN-Geräte. Das steigert deutlich die WLAN-Performance.

Alle Highlights von FRITZ!OS 7.20 finden Anwender zusammengefasst hier.

