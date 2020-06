Media Markt expandiert: Neue Filiale im burgenländischen Parndorf im Entstehen

Angesichts der zahlreichen Stellenausschreibungen ist es daher auch wenig überraschend, dass eine Unternehmenssprecherin gegenüber der burgenländischen BVZ entsprechende Eröffnungspläne bestätige. „Es ist ein neuer Media Markt-Standort in der Region geplant. Für diesen Standort sind wir aktuell auf der Suche nach engagierten und talentierten Fachberatern und Fachberaterinnen, die bei Media Markt Karriere machen wollen.“ In den kommenden Wochen wolle man dann nähere Details (genaues Eröffnungsdatum usw.) verraten. Sicher ist bislang nur, dass Media Markt in den neuen Bauteil des PADO-Einkaufszentrums, den so genannten PADO-Galerien, ziehen wird und noch heuer eröffnen soll.