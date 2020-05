Live gestreamt ist halb verkauft: Panasonic startet seine digitalen MehrWertTage

Im April wäre das Panasonic-Team eigentlich zur Schulungstour durch Österreich aufgebrochen – und hätte am 12. Mai seinen Abschlusstermin in Graz absolviert. Wenig überraschend: daraus wurde nichts. Schulungsleiter Martin Auer und Panasonic Österreich-Chef Georg Kink haben die „gewonnene“ Zeit allerdings dazu genutzt, ein völlig neues, garantiert virensicheres Schulungsprogramm auf die Beine zu stellen.

Das Ergebnis gibt’s für den Fachhandel ab übernächster Woche zu sehen: die Premiere des ersten Panasonic Digital Forums. Wer sich davon einen mehrstündigen Powerpoint-Vortrag mit wohliger Einschlafgarantie erwartet, der wird – so viel dürfen wir an dieser Stelle bereits verraten – ziemlich enttäuscht werden. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, unseren Händlern eine Ansammlung von Webinaren zuzumuten. Wenn wir unsere Händler dazu bringen möchten, dass sie ihren Kunden Mehrwert verkaufen, dann müssen wir diesen Mehrwert natürlich auch unseren Händlern bieten“, bringt es Georg Kink auf den Punkt. „Auf keinen Fall möchten wir den Eindruck vermitteln, dass wir hier eine billige Produktion machen“, ergänzt Martin Auer.

Hoher technischer Aufwand

Eine „billige“ Produktion ist es keinesfalls. Gleich fünf hochauflösende Kameras sind im Einsatz, die entweder Schulungsleiter Auer oder die jeweiligen Produkte einfangen. Das alles geschieht natürlich per Livestream, der zudem direkt vor Ort geschnitten und gemischt wird. Insgesamt erwartet die Teilnehmer eine rund 50- bis 60-minütige Präsentation (Schwerpunkt: TV-Geräte, Soundbars, Kopfhörer usw.), bei der es übrigens auch die Möglichkeit gibt, live Fragen zu stellen. Die Fragen dazu einfach an fragen@derwerbeturm.at senden.

Die Live-Übertragung selbst kann über einen (geschlossenen) YouTube-Kanal mitverfolgt werden, den man im Idealfall – so empfiehlt jedenfalls Auer – einfach auf ein Smart-TV-Gerät streamt. „Sicher wird es bei der Premiere da und dort ein paar Hacker geben, das ist normal. Auch wir sind in einem ständigen Lernprozess. Aber wir hoffen, dass uns viele Händler zur Premiere eine echte Chance geben und das neue Format interessant und hilfreich finden“, so Auer.

Termine & Anmeldung

Um den persönlichen Link für die Live-Übertragung zu erhalten, erfolgt die Anmeldung wie gewohnt über die Panasonic Anmeldeplattform:

26.05.2020, Startzeit 9:30 Uhr

27.05.2020, Startzeit 9:30 Uhr