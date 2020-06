Leopold Kober sorgt für Aufwind in der Branche

Als Ersatz für die heuer leider nicht stattfindende Fußball-Europameisterschaft gibt’s beispielswiese ein Klemmen-Profi-Set mit einem Adidas Fußball „Uniforia“ als Draufgabe. Weitere Klemmen-Sets kommen mit einem Sky Watcher Quadcopter (Drohne), einer Abisolierzange sowie einem fernsteuerbaren Audi RS5 DTM-Automodell. Absolutes Angebots-Highlight ist jedoch das Profi-Set mit kostenlosem Tischkicker. Womit die Fußball-EM heuer dann wenigstens in den eigenen vier Wänden stattfinden kann.

Im Aufwind

Mit dem Ventilator von Ardes sorgt Kober nicht nur für frischen Wind in den eigenen vier Wänden, sondern liefert damit gleichzeitig auch ein schickes Designstück. Der italienische Edel-Look wird nur noch durch die technischen Daten übertroffen: bis zu 4,3 Meter Luftgeschwindigkeit wählbar in drei Geschwindigkeitsstufen, Fernbedienung sowie ein 7,5 Stunden-Timer machen die Bedienung zum Kinderspiel. Apropos Kinder: Durch den flügellosen Aufbau befinden sich keine freistehenden beweglichen Teile am Gerät, womit auch keine Verletzungsgefahr für die lieben Kleinen gegeben ist. Sehr wohl werden sich diese (und auch alle anderen) über das Nachtlicht in den Farben Weiß, Grün, Lila und Blau freuen. Dieses wird ebenfalls über die Fernbedienung bzw. die am Gerät angebrachten Touch-Elemente gesteuert.