Kabel, Stecker & Co zum Mitnehmen: Elektrosortiment im ISZ

Aus dem Alltag der Gas-/Wasser-Installateure sind ISZ-Shops nicht mehr wegzudenken – das soll jetzt bald auch für Elektroinstallateure gelten. Ein typischer ISZ hat derzeit etwa 4.000 Artikel lagernd – also praktisch alles, was der Profi in den Bereichen Sanitär, Heizung und Installationstechnik für seinen Baustellenalltag benötigt. Jetzt wird das Angebot um ein ausgesuchtes Elektrosortiment erweitert.

Beginnend mit dem Wiener ISZ am Handelskai, werden laufend weitere Standorte mit Elektrosortiment bestückt. Rund 1.000 Produkte sind zu Beginn verfügbar. Von Kabeln und Leitungen über Kabelkanäle bis hin zu Schaltern, Verteilerkästen und Stecker. Perfekt für Installateure, Elektriker und alle Profis, die mit Strom arbeiten. So sollen die ISZ-Märkte als erste Adresse für die gesamte Haustechnik noch attraktiver werden.